В Екатеринбурге суд ужесточил меру пресечения блогеру и основательнице «Уланова-бюро» Екатерине Улановой, которую обвиняют в особо крупном мошенничестве. Женщину отправили под домашний арест, рассказали URA.RU в прокуратуре.
«Верх-Исетский районный суд изменил в отношении Екатерины Улановой меру пресечения на домашний арест на срок по 1 сентября 2025 года», — пояснили там. До этого у нее была подписка о невыезде.
При этом гособвинитель требовал отправить в СИЗО Уланову. По версии следствия, блогер продолжила заниматься преступной деятельностью, а также она может скрыть доказательства ее вины.
Претензии к Улановой появились в 2023 году. Клиенты «Уланова-бюро», оплатившие товары в ее компании, так и не получили посылки. Коллективный иск к предпринимательнице подписали более 500 человек. В прошлом году у нее арестовали имущество и автомобиль.
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