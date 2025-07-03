Блогера Уланову, на которую свердловчане подали сотню исков, отправили под арест. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гособвинитель требовал отправить Уланову под стражу
Гособвинитель требовал отправить Уланову под стражу Фото:

В Екатеринбурге суд ужесточил меру пресечения блогеру и основательнице «Уланова-бюро» Екатерине Улановой, которую обвиняют в особо крупном мошенничестве. Женщину отправили под домашний арест, рассказали URA.RU в прокуратуре.

«Верх-Исетский районный суд изменил в отношении Екатерины Улановой меру пресечения на домашний арест на срок по 1 сентября 2025 года», — пояснили там. До этого у нее была подписка о невыезде.

При этом гособвинитель требовал отправить в СИЗО Уланову. По версии следствия, блогер продолжила заниматься преступной деятельностью, а также она может скрыть доказательства ее вины.

Претензии к Улановой появились в 2023 году. Клиенты «Уланова-бюро», оплатившие товары в ее компании, так и не получили посылки. Коллективный иск к предпринимательнице подписали более 500 человек. В прошлом году у нее арестовали имущество и автомобиль.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге суд ужесточил меру пресечения блогеру и основательнице «Уланова-бюро» Екатерине Улановой, которую обвиняют в особо крупном мошенничестве. Женщину отправили под домашний арест, рассказали URA.RU в прокуратуре. «Верх-Исетский районный суд изменил в отношении Екатерины Улановой меру пресечения на домашний арест на срок по 1 сентября 2025 года», — пояснили там. До этого у нее была подписка о невыезде. При этом гособвинитель требовал отправить в СИЗО Уланову. По версии следствия, блогер продолжила заниматься преступной деятельностью, а также она может скрыть доказательства ее вины. Претензии к Улановой появились в 2023 году. Клиенты «Уланова-бюро», оплатившие товары в ее компании, так и не получили посылки. Коллективный иск к предпринимательнице подписали более 500 человек. В прошлом году у нее арестовали имущество и автомобиль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...