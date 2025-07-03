СК назвал терактом взрыв в Луганске, в котором погиб бывший мэр

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СК возбудил уголовное дело по факту теракта
СК возбудил уголовное дело по факту теракта Фото:
новость из сюжета
В центре Луганска произошел взрыв

Следственные органы квалифицировали взрыв в Луганске, в результате которого погиб экс-мэра города Манолис Пилавов, как теракт. Об этом сообщил Следственный комитет РФ. 

«Происшествие в Луганске квалифицировано следствием как террористический акт», — написал СК в telegram-канале. Там отметили, что следствие продолжает расследование уголовного дела по факту трагедии в Луганске, в результате которой погиб Пилавов. На основании осмотра места происшествиях, возбуждены уголовные дела по статьям о теракте и незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ.

Сегодня, 3 июля в центре Луганска прогремел взрыв в день открытия выставки «Поток», посвященной операции в Курской области. Погиб один человек, еще трое были ранены.

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Следственные органы квалифицировали взрыв в Луганске, в результате которого погиб экс-мэра города Манолис Пилавов, как теракт. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.  «Происшествие в Луганске квалифицировано следствием как террористический акт», — написал СК в telegram-канале. Там отметили, что следствие продолжает расследование уголовного дела по факту трагедии в Луганске, в результате которой погиб Пилавов. На основании осмотра места происшествиях, возбуждены уголовные дела по статьям о теракте и незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ. Сегодня, 3 июля в центре Луганска прогремел взрыв в день открытия выставки «Поток», посвященной операции в Курской области. Погиб один человек, еще трое были ранены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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