Гаишник спас трех тонувших школьниц в ХМАО

Инспектор ДПС Ильнур Габидуллин спас трех школьниц, тонувших на озере под Когалымом. Старший лейтенант проводил выходные с семьей, когда услышал крики о помощи со стороны воды. Об этом сообщил telegram-канал «Госавтоинспекция Югры».
«Тонули две девочки 15 лет и одна 16-летняя. Не раздумывая, старший лейтенант полиции бросился в воду. Когда он пытался помочь первому ребенку, двое других в панике повисли на нем, что затруднило спасение», — говорится в сообщении.
Супруга Габидуллина с берега протянула подросткам бревна, за которые они смогли ухватиться. С помощью инспектора все трое были вытащены на берег. Позже выяснилось, что школьницы не умели плавать. Они гуляли по мелководью, но одна из них неожиданно провалилась в яму и потянула за собой подруг.
Ранее URA.RU рассказывало про фельдшера скорой в Сургуте Светлане Катаевой, которая помогла спасти жизнь подростка, утонувшего и пробывшего под водой пять минут. Врач координировала действия по телефону, пока бригада была в пути.
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