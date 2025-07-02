02 июля 2025

Гаишник спас трех тонувших школьниц в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Старший лейтенант помог школьницам выбраться из озера
Старший лейтенант помог школьницам выбраться из озера Фото:

Инспектор ДПС Ильнур Габидуллин спас трех школьниц, тонувших на озере под Когалымом. Старший лейтенант проводил выходные с семьей, когда услышал крики о помощи со стороны воды. Об этом сообщил telegram-канал «Госавтоинспекция Югры».

«Тонули две девочки 15 лет и одна 16-летняя. Не раздумывая, старший лейтенант полиции бросился в воду. Когда он пытался помочь первому ребенку, двое других в панике повисли на нем, что затруднило спасение», — говорится в сообщении.

Супруга Габидуллина с берега протянула подросткам бревна, за которые они смогли ухватиться. С помощью инспектора все трое были вытащены на берег. Позже выяснилось, что школьницы не умели плавать. Они гуляли по мелководью, но одна из них неожиданно провалилась в яму и потянула за собой подруг.

Ранее URA.RU рассказывало про фельдшера скорой в Сургуте Светлане Катаевой, которая помогла спасти жизнь подростка, утонувшего и пробывшего под водой пять минут. Врач координировала действия по телефону, пока бригада была в пути.

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Инспектор ДПС Ильнур Габидуллин спас трех школьниц, тонувших на озере под Когалымом. Старший лейтенант проводил выходные с семьей, когда услышал крики о помощи со стороны воды. Об этом сообщил telegram-канал «Госавтоинспекция Югры». «Тонули две девочки 15 лет и одна 16-летняя. Не раздумывая, старший лейтенант полиции бросился в воду. Когда он пытался помочь первому ребенку, двое других в панике повисли на нем, что затруднило спасение», — говорится в сообщении. Супруга Габидуллина с берега протянула подросткам бревна, за которые они смогли ухватиться. С помощью инспектора все трое были вытащены на берег. Позже выяснилось, что школьницы не умели плавать. Они гуляли по мелководью, но одна из них неожиданно провалилась в яму и потянула за собой подруг. Ранее URA.RU рассказывало про фельдшера скорой в Сургуте Светлане Катаевой, которая помогла спасти жизнь подростка, утонувшего и пробывшего под водой пять минут. Врач координировала действия по телефону, пока бригада была в пути.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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