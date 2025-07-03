Путин и Трамп не стали поднимать тему прекращения поставок оружия Украине

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Трамп не информировал Путина о приостановке поставок вооружения Украине
Трамп не информировал Путина о приостановке поставок вооружения Украине Фото:

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп не обсудили прекращение Штатами поставок оружия Украине. Об этом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков.

«В ходе состоявшегося разговора эта тема не затрагивалась», — заявил Ушаков, отвечая на вопрос о том, обсуждалось ли в ходе разговора президентов решение США приостановить поставку некоторых систем оружия Украине. Кроме того, помощник Путина добавил, что эта тема на текущий момент активно транслируется в СМИ. 

Ранее Министерство обороны США приостановило отправку ряда зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов, выразив обеспокоенность существенным снижением собственных запасов вооружений. Такое решение было принято по итогам проведенной инвентаризации складских резервов, передает «Национальная служба новостей».

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Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп не обсудили прекращение Штатами поставок оружия Украине. Об этом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков. «В ходе состоявшегося разговора эта тема не затрагивалась», — заявил Ушаков, отвечая на вопрос о том, обсуждалось ли в ходе разговора президентов решение США приостановить поставку некоторых систем оружия Украине. Кроме того, помощник Путина добавил, что эта тема на текущий момент активно транслируется в СМИ.  Ранее Министерство обороны США приостановило отправку ряда зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов, выразив обеспокоенность существенным снижением собственных запасов вооружений. Такое решение было принято по итогам проведенной инвентаризации складских резервов, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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