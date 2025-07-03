Путин и Трамп не стали поднимать тему прекращения поставок оружия Украине

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп не обсудили прекращение Штатами поставок оружия Украине. Об этом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков.
«В ходе состоявшегося разговора эта тема не затрагивалась», — заявил Ушаков, отвечая на вопрос о том, обсуждалось ли в ходе разговора президентов решение США приостановить поставку некоторых систем оружия Украине. Кроме того, помощник Путина добавил, что эта тема на текущий момент активно транслируется в СМИ.
Ранее Министерство обороны США приостановило отправку ряда зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов, выразив обеспокоенность существенным снижением собственных запасов вооружений. Такое решение было принято по итогам проведенной инвентаризации складских резервов, передает «Национальная служба новостей».
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