Возле озера Малый Кременкуль пожар, который не подлежит тушению

В СНТ «Урал» возле озера Малый Кременкуль под Челябинском происходит горение, которое не подлежит тушению. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«В СНТ „Урал“ происходит горение паров газа из подземной емкости. Этот огонь тушению не подлежит, поэтому организовано дежурство МЧС России», — отметили в пресс-службе ведомства.
На месте горения дежурит одна автоцистерна Челябинского пожарно-спасательного гарнизона. Ранее пожар в СНТ «Урал» в парк-отеле «Резиденция 888» был локализован на площади в 600 квадратных метров.
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