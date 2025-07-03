Возле озера Малый Кременкуль пожар, который не подлежит тушению

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На месте дежурит пожарная машина
На месте дежурит пожарная машина Фото:

В СНТ «Урал» возле озера Малый Кременкуль под Челябинском происходит горение, которое не подлежит тушению. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

«В СНТ „Урал“ происходит горение паров газа из подземной емкости. Этот огонь тушению не подлежит, поэтому организовано дежурство МЧС России», — отметили в пресс-службе ведомства. 

На месте горения дежурит одна автоцистерна Челябинского пожарно-спасательного гарнизона. Ранее пожар в СНТ «Урал» в парк-отеле «Резиденция 888» был локализован на площади в 600 квадратных метров.

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В СНТ «Урал» возле озера Малый Кременкуль под Челябинском происходит горение, которое не подлежит тушению. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.  «В СНТ „Урал“ происходит горение паров газа из подземной емкости. Этот огонь тушению не подлежит, поэтому организовано дежурство МЧС России», — отметили в пресс-службе ведомства.  На месте горения дежурит одна автоцистерна Челябинского пожарно-спасательного гарнизона. Ранее пожар в СНТ «Урал» в парк-отеле «Резиденция 888» был локализован на площади в 600 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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