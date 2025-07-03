Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан

Правительство России официально признало Исламский Эмират Афганистан, о чем 3 июля сообщил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов на встрече с министром иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Моттаки. Об этом проинформировало внешнеполитическое ведомство Афганистана в своем блоге на платформе X и подтвердили в МИД РФ.
«В ходе встречи российский посол официально объявил о решении правительства России признать Исламский Эмират Афганистан. Охарактеризовав этот шаг как исторический, он подчеркнул его ключевую роль в укреплении связей между Афганистаном и Россией», — говорится в сообщении МИД Афганистана. Информацию подтвердили ТАСС в министерстве иностранных дел РФ.
По информации афганской стороны, глава внешнеполитического ведомства страны Амир Хан Моттаки назвал решение Москвы началом новой эпохи позитивных отношений между государствами. Он выразил надежду на развитие взаимного уважения и продуктивного взаимодействия, отметив значимость этого шага для двустороннего сотрудничества.
До этого вопрос о признании новых афганских властей в России оставался открытым: в июне 2024 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что соответствующее решение будет принято руководством страны «в свое время». Кроме того, в мае 2024 года Верховный суд РФ временно приостановил запрет на деятельность движения «Талибан»* на территории России.
*Движение «Талибан» включено в санкционные списки и признано террористической организацией в соответствии с резолюциями ООН
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