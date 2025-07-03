«Лабораторию моды» Зайцева ликвидируют спустя 23 года работы

Одна из ключевых структур Дома моды Вячеслава Зайцева — «Лаборатория моды» — прекратит свое существование. Об этом сообщают СМИ.
«„Лаборатория моды Вячеслава Зайцева“ была создана в 1997 году как творческое пространство для молодых дизайнеров. Проект лично курировал сам мэтр, однако после ухудшения его здоровья в 2022 году деятельность лаборатории практически остановилась. Заявление о ликвидации стало логичным завершением многолетнего спада», — сообщает издание Super со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.
В последние годы бизнес Вячеслава Зайцева находился в кризисе: компания сталкивалась с судебными тяжбами, а сам дизайнер страдал от болезни Паркинсона. С момента его ухода из дел в 2022 году лаборатория не приносила доход, хотя ранее выпускала участников Московской недели моды. По данным СПАРК-Интерфакс, на момент ликвидации за компанией числилась налоговая задолженность в размере 6 тысяч рублей. Представители Дома моды официально закрытие не комментировали.
Ранее URA.RU сообщало, что 2023 году скончался российский модельер и бывший ведущий «Модного приговора» Вячеслав Зайцев. Его госпитализировали в Щёлковскую больницу с желудочным кровотечением, но спасти не удалось — после КТ его перевели в реанимацию, где он позже умер.
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