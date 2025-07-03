03 июля 2025

Парковку на площади 1905 года в Екатеринбурге хотят закрыть навсегда

© Служба новостей «URA.RU»
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Замглавы города уверен, что местные жители поддержат идею закрытия парковки
Замглавы города уверен, что местные жители поддержат идею закрытия парковки Фото:

Парковка на площади 1905 года в Екатеринбурге может быть ликвидирована на постоянной основе. Об этом сообщил заместитель главы города Владимир Гейко. 

По словам Гейко, власти намерены создать на главной городской площади более комфортную среду для жителей, а автомобилистам предлагают искать парковочные места вне исторического центра. «Места для парковок можно найти и не только в центральной части города, а во всей локации. Тем более, что у нас сейчас и общественный транспорт развит: пожалуйста, доезжайте на общественном транспорте до центра города и гуляйте, радуйтесь, работайте», — отметил Гейко на 4 канале в программе «Стенд».

Он также добавил, что в зимний период здесь вновь планируется разместить ледовый каток, как это было в прошлом году. Муниципалитет рассчитывает, что площадь будет использоваться для мероприятий и отдыха жителей, соответствуя статусу центральной городской локации.

Ранее парковку на площади 1905 года закрыли на три месяца — с 29 июня по 29 сентября. Все ради проведения фестиваля «Лето на площади», в рамках которого территорию переделают и озеленят.

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Парковка на площади 1905 года в Екатеринбурге может быть ликвидирована на постоянной основе. Об этом сообщил заместитель главы города Владимир Гейко.  По словам Гейко, власти намерены создать на главной городской площади более комфортную среду для жителей, а автомобилистам предлагают искать парковочные места вне исторического центра. «Места для парковок можно найти и не только в центральной части города, а во всей локации. Тем более, что у нас сейчас и общественный транспорт развит: пожалуйста, доезжайте на общественном транспорте до центра города и гуляйте, радуйтесь, работайте», — отметил Гейко на 4 канале в программе «Стенд». Он также добавил, что в зимний период здесь вновь планируется разместить ледовый каток, как это было в прошлом году. Муниципалитет рассчитывает, что площадь будет использоваться для мероприятий и отдыха жителей, соответствуя статусу центральной городской локации. Ранее парковку на площади 1905 года закрыли на три месяца — с 29 июня по 29 сентября. Все ради проведения фестиваля «Лето на площади», в рамках которого территорию переделают и озеленят.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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