Парковку на площади 1905 года в Екатеринбурге хотят закрыть навсегда

Парковка на площади 1905 года в Екатеринбурге может быть ликвидирована на постоянной основе. Об этом сообщил заместитель главы города Владимир Гейко.
По словам Гейко, власти намерены создать на главной городской площади более комфортную среду для жителей, а автомобилистам предлагают искать парковочные места вне исторического центра. «Места для парковок можно найти и не только в центральной части города, а во всей локации. Тем более, что у нас сейчас и общественный транспорт развит: пожалуйста, доезжайте на общественном транспорте до центра города и гуляйте, радуйтесь, работайте», — отметил Гейко на 4 канале в программе «Стенд».
Он также добавил, что в зимний период здесь вновь планируется разместить ледовый каток, как это было в прошлом году. Муниципалитет рассчитывает, что площадь будет использоваться для мероприятий и отдыха жителей, соответствуя статусу центральной городской локации.
Ранее парковку на площади 1905 года закрыли на три месяца — с 29 июня по 29 сентября. Все ради проведения фестиваля «Лето на площади», в рамках которого территорию переделают и озеленят.
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