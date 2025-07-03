Власти готовы потратить на ремонтные работы около 62 млн рублей
В Екатеринбурге не могут найти подрядчика для ремонта аварийного моста в поселке Северка. Об этом рассказал депутат Госдумы Андрей Альшевских.
«Ни одна подрядная организация не заявилась на работы. В связи с чем мэрия должна заново объявлять конкурс», — написал депутат в своем telegram-канале.
Еще в середине мая Альшевских сообщал о том, что поиск подрядчика для проведения работ завершается. Согласно плану, ремонт разрушающегося моста должны закончить к июлю 2026 года.
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