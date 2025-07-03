03 июля 2025

После иска Генпрокуратуры «Альфа-банк» остановит сделки с акциями «ЮГК»

© Служба новостей «URA.RU»
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Брокерская компания «Альфа-банка» приостановит торги акциями «ЮГК» для клиентов
Брокерская компания «Альфа-банка» приостановит торги акциями «ЮГК» для клиентов Фото:
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Генпрокуратура потребовала национализировать «Южуралзолото»

После иска Генпрокуратуры РФ о национализации брокерское подразделение «Альфа-банка» остановит сделки с акциями челябинского холдинга «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК»). Как сообщила пресс-служба компании, делается это на основании определения суда.

«С 4 июля приостанавливаем совершение сделок с акциями ПАО „ЮГК“. Выполняем определение суда по делу от 2 июля 2025 года», — отметила пресс-служба банка.

В финансовой организации добавили, что о дальнейших изменениях расскажут дополнительно. Накануне другой брокер, «ВТБ Мои инвестиции», уведомил клиентов о закрытии «коротких» позиций по акциям «ЮГК». Сделать это предлагалось самостоятельно. В противном случае компания закроет позицию принудительно. Это было сделано 3 июля.

Несмотря на эти требования, первый зампред Банка России Владимир Чистюхин настроен оптимистично. На полях Финансового конгресса в Санкт-Петербурге руководитель заявил журналистам, что права розничных инвесторов не должны быть нарушены. Падение котировок акций компании на Мосбирже 3 июля достигало 12-17%.

Журналисты обратились к Чистюхину за комментарием после поданного Генпрокуратурой РФ иска о национализации «ЮГК». Предварительное заседание по этому заявлению состоится 8 июля в Советском суде Челябинска. Надзорное ведомство сочло, что основной акционер и президент «УК ЮГК» Константин Струков использовал свой мандат депутата в заксобрании региона для лоббирования интересов холдинга. Несмотря на иск, предприятия группы продолжили работу. Руководство выразило готовность сотрудничать с правоохранительными органами. Сам Струков заявил URA.RU, что остается в России и за границу не собирается.

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После иска Генпрокуратуры РФ о национализации брокерское подразделение «Альфа-банка» остановит сделки с акциями челябинского холдинга «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК»). Как сообщила пресс-служба компании, делается это на основании определения суда. «С 4 июля приостанавливаем совершение сделок с акциями ПАО „ЮГК“. Выполняем определение суда по делу от 2 июля 2025 года», — отметила пресс-служба банка. В финансовой организации добавили, что о дальнейших изменениях расскажут дополнительно. Накануне другой брокер, «ВТБ Мои инвестиции», уведомил клиентов о закрытии «коротких» позиций по акциям «ЮГК». Сделать это предлагалось самостоятельно. В противном случае компания закроет позицию принудительно. Это было сделано 3 июля. Несмотря на эти требования, первый зампред Банка России Владимир Чистюхин настроен оптимистично. На полях Финансового конгресса в Санкт-Петербурге руководитель заявил журналистам, что права розничных инвесторов не должны быть нарушены. Падение котировок акций компании на Мосбирже 3 июля достигало 12-17%. Журналисты обратились к Чистюхину за комментарием после поданного Генпрокуратурой РФ иска о национализации «ЮГК». Предварительное заседание по этому заявлению состоится 8 июля в Советском суде Челябинска. Надзорное ведомство сочло, что основной акционер и президент «УК ЮГК» Константин Струков использовал свой мандат депутата в заксобрании региона для лоббирования интересов холдинга. Несмотря на иск, предприятия группы продолжили работу. Руководство выразило готовность сотрудничать с правоохранительными органами. Сам Струков заявил URA.RU, что остается в России и за границу не собирается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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