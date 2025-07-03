Банк России не видит опасностей для миноритарных акционеров «Южуралзолота»

Руководство Банка России не увидело рисков для миноритарных акционеров челябинского холдинга «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК») оказаться бесправными при национализации бизнеса. Об этом журналистам заявил первый зампред регулятора Владимир Чистюхин.
«Права розничных инвесторов не должны быть нарушены», — привело «РБК» слова Чистюхина. Комментарий руководитель дал на полях Финансового конгресса Банка России в Санкт-Петербурге.
Генпрокуратура РФ 3 июля подала иск о национализации холдинга «ЮГК», мажоритарным владельцем которого является вице-спикер заксобрания региона Константин Струков. По информации ведомства, Струков незаконно контролирует ПАО «Южуралзолото» и десять других компаний, зарегистрированных на его дочь и доверенных лиц. Дата рассмотрения иска в Советском райсуде Челябинска пока неизвестна.
Неприятности «ЮГК» начались в августе 2024 года. Тогда Ростехнадзор временно остановил работу четырех челябинских карьеров на 90 дней. Поводом стали нарушения охраны труда. Суд не принял доводы холдинга о возможных убытках, поставив безопасность на первое место. На время простоя «ЮГК» сохранил зарплаты персоналу.
Струков признал существующие проблемы, компания занялась устранением нарушений. В то же время юристы «ЮГК» оспорили действия Ростехнадзора. В декабре 2024 года он продал 22% акций холдинга компании «ААА Управление Капиталом», связанной с «Газпромбанком».
Обыски в офисах «ЮГК» сотрудники СКР и УФСБ провели 2 июля. Причиной стали уголовные дела, связанные с нарушениями природоохранных норм. Пресс-служба компании заявила, что холдинг не нарушает природоохранное законодательство. Вопросы возможной национализации группа не комментирует.
После подачи иска акции «ЮГК» упали на 12,31% за один день. По данным Мосбиржи, число желающих продать акции превысило количество покупателей.
При подготовке материала URA.RU направило запрос в пресс-службу Банка России в Москве. Ответ будет опубликован, когда поступит.
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