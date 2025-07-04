В челябинских Пригородном и Западном к середине лета подорожает земля

04 июля 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

В новых поселках активно развивается малоэтажное строительство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Челябинск расширяет границы за счет пригорода Присоединение поселков Пригородный и Западный к Челябинску открывает новые перспективы для развития этих территорий. Это имеет важное значение для местных жителей и рынка недвижимости — как жилой, так и коммерческой, особенно в сфере строительства новых жилых комплексов. Цены на землю вырастут в поселках вырастут к середине лета, поделился с URA.RU основатель агентства недвижимости «ДАН недвижимость» Валентин Корытный. «На мой взгляд, присоединение поселков к городу повысит привлекательность земельных участков и готового жилья. Ожидается, что цены на участки, особенно с удобным доступом к новым дорогам и коммуникациям, вырастут. Прогнозируется рост в среднем на 3-5%. Наибольший рост цен вероятен ближе к середине лета — традиционному сезону активных покупок на рынке загородной недвижимости», — поделился основатель АН «ДАН недвижимость» Валентин Корытный. По словам эксперта, одним из ключевых изменений станет улучшение инфраструктуры. Ранее входившие в состав Сосновского района территории теперь получат доступ к городским коммуникациям и услугам в более полном объеме. Это касается качества дорог, электроснабжения, газификации и водоснабжения. В свою очередь улучшение дорожной сети позволит значительно сократить время на перемещение в пределах города и повысить комфорт жизни. В то же время подключение к городским системам газификации и электроснабжения станет важным фактором для комфортного проживания и развития новых жилых проектов. С точки зрения спроса северо-западная часть Челябинска всегда пользовалась высоким интересом у покупателей. Это связано с выгодным расположением и перспективами развития. Новые возможности для застройщиков откроются благодаря улучшенной инфраструктуре и возросшему спросу. Строительство жилых комплексов получит новый импульс, учитывая интерес покупателей к районам, присоединенных к городу. Развитие социальной инфраструктуры, а именно школ, детских садов, магазинов, станет важной частью комплексного развития территорий. Накануне стало известно, что поселки Пригородный и Западный включены в состав Челябинска в ЕГРН. И их жители теперь получат доступ к ресурсам и программам, доступным в крупном городе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Присоединение поселков Пригородный и Западный к Челябинску открывает новые перспективы для развития этих территорий. Это имеет важное значение для местных жителей и рынка недвижимости — как жилой, так и коммерческой, особенно в сфере строительства новых жилых комплексов. Цены на землю вырастут в поселках вырастут к середине лета, поделился с URA.RU основатель агентства недвижимости «ДАН недвижимость» Валентин Корытный. «На мой взгляд, присоединение поселков к городу повысит привлекательность земельных участков и готового жилья. Ожидается, что цены на участки, особенно с удобным доступом к новым дорогам и коммуникациям, вырастут. Прогнозируется рост в среднем на 3-5%. Наибольший рост цен вероятен ближе к середине лета — традиционному сезону активных покупок на рынке загородной недвижимости», — поделился основатель АН «ДАН недвижимость» Валентин Корытный. По словам эксперта, одним из ключевых изменений станет улучшение инфраструктуры. Ранее входившие в состав Сосновского района территории теперь получат доступ к городским коммуникациям и услугам в более полном объеме. Это касается качества дорог, электроснабжения, газификации и водоснабжения. В свою очередь улучшение дорожной сети позволит значительно сократить время на перемещение в пределах города и повысить комфорт жизни. В то же время подключение к городским системам газификации и электроснабжения станет важным фактором для комфортного проживания и развития новых жилых проектов. С точки зрения спроса северо-западная часть Челябинска всегда пользовалась высоким интересом у покупателей. Это связано с выгодным расположением и перспективами развития. Новые возможности для застройщиков откроются благодаря улучшенной инфраструктуре и возросшему спросу. Строительство жилых комплексов получит новый импульс, учитывая интерес покупателей к районам, присоединенных к городу. Развитие социальной инфраструктуры, а именно школ, детских садов, магазинов, станет важной частью комплексного развития территорий. Накануне стало известно, что поселки Пригородный и Западный включены в состав Челябинска в ЕГРН. И их жители теперь получат доступ к ресурсам и программам, доступным в крупном городе.