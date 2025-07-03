Западный и Пригородный зафиксировали в составе Челябинска в ЕГРН

В Едином госреестре недвижимости задокументировано присоединение поселков Западный и Пригородный к границам Челябинского городского округа. Этот процесс состоял из двух этапов — исключение поселков из состава Сосновского округа и официальное включение в черту Челябинского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Челябинской области.
«Это не просто формальность, а важный этап с полным соблюдением законодательных требований. Теперь жители поселков могут быть уверены в юридической определенности новых границ и получат доступ к ресурсам и программам, доступным в крупном городе. А местные власти смогут более эффективно решать вопросы благоустройства и инфраструктурного развития территорий», — говорится в сообщении.
По мнению и.о. заместителя руководителя, начальника отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Челябинской области Евгения Бабича, фиксация новых границ в ЕГРН — это основа для эффективного территориального планирования.
«Над проектом по заказам администраций трудились специалисты регионального филиала Роскадастра — эксперты с большим опытом в сфере землеустройства и кадастрового учета. Они детально проработали каждый этап: от определения новых границ муниципалитетов до юридического оформления, чтобы процесс прошел максимально корректно и оперативно. Это кропотливая профессиональная работа, понимания местных особенностей и законодательных норм», — подчеркнул директор филиала ППК «Роскадастр» по Челябинской области Сергей Аржанов.
Поселки Западный и Пригородный включили в границы Челябинска в апреле 2025 года на заседании заксобрания региона. Ранее они относились к Сосновскому району. Для оперативного решения вопросов жителей поселков создадут теротдел. Он станет подразделением администрации Центрального района.
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