В Магнитогорске будут судить серийного насильника

В Магнитогорске (Челябинская область) отправлен под суд местный житель, совершивший целую серию изнасилований и ограблений женщин. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.
«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Магнитогорска. Он обвиняется по ч.ч. 2, 3 ст. 162 УК РФ (разбой), п. „б“ ч. 2, п.»б» ч.3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), п.»б» ч.2, п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 3 ст. 30, п. «б» ч.2 ст. 132 УК РФ (покушение на насильственные действия сексуального характера). Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский райсуд Магнитогорска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Мужчина орудовал в городе с июня 2016 года по январь 2018 года. Он вламывался в квартиры к женщинам, насиловал их и грабил. Задержать его смогли в конце 2024 года.
Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, выйти на маньяка смогли по генотипу близкого родственника. Молекулярно-генетическая экспертиза, проведенная сотрудником ЭКЦ ГУ МВД России по Челябинской области, помогла выявить генотип преступника. В поисках преступника образцы были взяты более чем у трех тысяч человек. В ноябре 2024 года один из проверяемых оказался близким родственником по линии «ребенок-отец».
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