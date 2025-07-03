Бывший владелец порта «Пермь» обвинен в хищении свыше 1 млрд рублей

В Перми завершено расследование уголовного дела, связанного с хищением активов ОАО «Порт-Пермь» на сумму один миллиард рублей. Как сообщили в прокуратуре Пермского края, утверждено обвинительное заключение по данному делу.
«Фигурантом расследования стал Чарльз Батлер — гражданин Великобритании и Северной Ирландии, занимавший пост председателя совета директоров предприятия. Ему инкриминируется организация растраты в особо крупном размере с использованием служебного положения», — сообщает региональная прокуратура в telegram-канале.
Обвинения предъявлены заочно, поскольку местонахождение подозреваемого не установлено, он объявлен в розыск. Уголовное дело передано для рассмотрения в заочном порядке в Дзержинский районный суд Перми.
По версии следственных органов, в 2007 году Чарльз Батлер незаконно получил в собственность акции ОАО «Порт-Пермь», не оформив соответствующее согласование с Федеральной антимонопольной службой и не получив разрешения от правительственной комиссии. В период руководства предприятием с 2009 по 2012 годы он осуществлял безвозмездную передачу объектов недвижимости и земельных участков компании в пользу аффилированных структур. Совокупная стоимость выведенного имущества оценивается в один миллиард рублей.
ОАО «Порт-Пермь» специализируется на внутренних перевозках грузов, добыче и реализации нерудных строительных материалов и относится к числу предприятий, имеющих стратегическое значение для обеспечения национальной безопасности. В 2022 году из владения бывшего председателя были изъяты 79% акций компании, а все сделки по отчуждению имущества порта впоследствии признаны ничтожными.
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