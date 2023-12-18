Порту «Пермь» по решению суда вернут землю и баржи

Суд отменил сделку, совершенную в 2014 году Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о признании недействительной сделки о внесении в уставный капитал ООО «Порт Пермь» имущества одноименного АО. Судом установлено, что сделка по увеличению уставного капитала предприятия за счет активов акционерного общества с аналогичным названием противоречит российскому гражданскому кодексу. В списке имущества значатся баржи и земельные участки.

«Генпрокуратура РФ обратилась в суд с иском о применении последствий недействительности ничтожной сделки по передаче движимого и недвижимого имущества АО „Порт Пермь“ в уставный капитал ООО „Порт Пермь“. Придя к выводу, что незаконное отчуждение имущества стратегического предприятия противоречит основам правопорядка и нравственности, суд первой инстанции требования Генпрокуратуры удовлетворил в полном объеме», — сообщил telegram-канал арбитражного суда.

Сделка о внесении в уставный капитал ООО «Порт Пермь» имущества одноименного акционерного общества состоялась в 2014 году. Совершена она была в интересах заграничного бизнесмена Чарльза Батлера, который контролировал АО. Генпрокуратура РФ посчитала, что его контроль над предприятием не был осуществлен должным образом, что могло привести к возникновению угрозы обороне и безопасности страны. Надзорный орган через суд потребовал отменить сделку. Суд встал на сторону прокуратуры. В результате переданное имущество, в том числе, 8 барж, буксиры, теплоход и земельные участки, вернут в собственность АО «Порт Пермь».

АО «Порт Пермь» занимается внутренними грузоперевозками, а также добычей и реализацией нерудных стройматериалов. По данным СБИС, выручка предприятия в 2022 году составила 36 млн рублей, убыток — 11 млн рублей. В 2009 году акционерное общество учредило ООО «Порт Пермь», которое с октября 2023 года находится в процессе банкротства.