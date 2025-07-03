В ХМАО раскрыли убийство девочки, совершенное почти четверть века назад

В Ханты-Мансийском автономном округе раскрыто жестокое преступление, совершенное почти четверть века назад. Следователи по ДНК установили личность мужчины, причастного к убийству несовершеннолетней в Нягани в 2001 году, сообщило Следственное управление СКР по ХМАО на официальном сайте.
«В результате планомерной следственной работы, направленной на раскрытие убийства несовершеннолетней, совершенного в 2001 году в городе Нягань, удалось установить причастного к преступлению жителя региона. Это стало возможным благодаря развитию и совершенствованию методик проведения генетических экспертиз — эксперты установили ДНК-профиль мужчины по биологическим следам, изъятым с места происшествия», — сообщили в следственном управлении.
По версии следствия, в ночь на 25 ноября 2001 года обвиняемый 1981 года рождения напал на девочку в лесу возле профилактория «ТНК-Нягань». Он изнасиловал ее, после чего задушил и скрылся.
Позже мужчина уехал из округа и долгое время проживал в Хабаровском крае. Личность подозреваемого установили при участии криминалистов Главного управления СК России и оперативников УМВД по ХМАО. Его задержали и по решению суда заключили под стражу.
Ранее URA.RU писало, что в югорском следственном комитете возобновлено расследование убийства 12-летней школьницы из Нягани. Ее тело нашли в канализационном колодце.
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