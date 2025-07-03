03 июля 2025

В ХМАО раскрыли убийство девочки, совершенное почти четверть века назад

Следователи ХМАО по ДНК нашли преступника, убившего девочку 24 года назад
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следователи ХМАО раскрыли убийство девочки в Нягани
Следователи ХМАО раскрыли убийство девочки в Нягани Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе раскрыто жестокое преступление, совершенное почти четверть века назад. Следователи по ДНК установили личность мужчины, причастного к убийству несовершеннолетней в Нягани в 2001 году, сообщило Следственное управление СКР по ХМАО на официальном сайте.

«В результате планомерной следственной работы, направленной на раскрытие убийства несовершеннолетней, совершенного в 2001 году в городе Нягань, удалось установить причастного к преступлению жителя региона. Это стало возможным благодаря развитию и совершенствованию методик проведения генетических экспертиз — эксперты установили ДНК-профиль мужчины по биологическим следам, изъятым с места происшествия», — сообщили в следственном управлении.

По версии следствия, в ночь на 25 ноября 2001 года обвиняемый 1981 года рождения напал на девочку в лесу возле профилактория «ТНК-Нягань». Он изнасиловал ее, после чего задушил и скрылся.

Позже мужчина уехал из округа и долгое время проживал в Хабаровском крае. Личность подозреваемого установили при участии криминалистов Главного управления СК России и оперативников УМВД по ХМАО. Его задержали и по решению суда заключили под стражу.

Ранее URA.RU писало, что в югорском следственном комитете возобновлено расследование убийства 12-летней школьницы из Нягани. Ее тело нашли в  канализационном колодце.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийском автономном округе раскрыто жестокое преступление, совершенное почти четверть века назад. Следователи по ДНК установили личность мужчины, причастного к убийству несовершеннолетней в Нягани в 2001 году, сообщило Следственное управление СКР по ХМАО на официальном сайте. «В результате планомерной следственной работы, направленной на раскрытие убийства несовершеннолетней, совершенного в 2001 году в городе Нягань, удалось установить причастного к преступлению жителя региона. Это стало возможным благодаря развитию и совершенствованию методик проведения генетических экспертиз — эксперты установили ДНК-профиль мужчины по биологическим следам, изъятым с места происшествия», — сообщили в следственном управлении. По версии следствия, в ночь на 25 ноября 2001 года обвиняемый 1981 года рождения напал на девочку в лесу возле профилактория «ТНК-Нягань». Он изнасиловал ее, после чего задушил и скрылся. Позже мужчина уехал из округа и долгое время проживал в Хабаровском крае. Личность подозреваемого установили при участии криминалистов Главного управления СК России и оперативников УМВД по ХМАО. Его задержали и по решению суда заключили под стражу. Ранее URA.RU писало, что в югорском следственном комитете возобновлено расследование убийства 12-летней школьницы из Нягани. Ее тело нашли в  канализационном колодце.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...