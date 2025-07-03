03 июля 2025

После публикации URA.RU популярный маркетплейс вернул екатеринбурженке все деньги

Маркетплейс вернул екатеринбурженке списанные без ее ведома 37 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Маркетплейс без ведома покупателя купил на ее деньги сертификаты
Маркетплейс без ведома покупателя купил на ее деньги сертификаты Фото:

Известный российский маркетплейс после публикации URA.RU вернул екатеринбурженке Анне П. все деньги в размере 37 тысяч рублей, что ранее списал с ее банковской карты на сертификаты. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU. 

«Вернули все в личный кабинет, написали мне об этом в ЛС в Telegram. Я попросила деньги перевести на карту маркетплейса, после чего все перевела на свою банковскую. Это было 3 июля», — рассказала Анна П. Таким образом, на решение проблемы ушла неделя (материал был опубликован 26 июня). 

Изначально произошло все 21 июня в 23:07 по Екатеринбургу. Пострадавшая получила уведомление о входе с нового устройства — из Москвы. После чего ей начала поступать информация о покупке сертификатов маркетплейса различным номиналом. Так как банковская карта была для удобства совершения покупок привязана к личному кабинету, списались все деньги. Это были только что полученные отпускные в размере 37 тысяч рублей. Анна успела отозвать несколько сертификатов, но это не помогло. 

Девушка тут же обратилась в техподдержку маркетплейса, ей посоветовали написать заявление в полицию, но деньги не вернули. А сертификаты тут же заблокировали. 

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Известный российский маркетплейс после публикации URA.RU вернул екатеринбурженке Анне П. все деньги в размере 37 тысяч рублей, что ранее списал с ее банковской карты на сертификаты. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU.  «Вернули все в личный кабинет, написали мне об этом в ЛС в Telegram. Я попросила деньги перевести на карту маркетплейса, после чего все перевела на свою банковскую. Это было 3 июля», — рассказала Анна П. Таким образом, на решение проблемы ушла неделя (материал был опубликован 26 июня).  Изначально произошло все 21 июня в 23:07 по Екатеринбургу. Пострадавшая получила уведомление о входе с нового устройства — из Москвы. После чего ей начала поступать информация о покупке сертификатов маркетплейса различным номиналом. Так как банковская карта была для удобства совершения покупок привязана к личному кабинету, списались все деньги. Это были только что полученные отпускные в размере 37 тысяч рублей. Анна успела отозвать несколько сертификатов, но это не помогло.  Девушка тут же обратилась в техподдержку маркетплейса, ей посоветовали написать заявление в полицию, но деньги не вернули. А сертификаты тут же заблокировали. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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