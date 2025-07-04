Сбит один из беспилотников, летевших на Ижевск

В Ижевске системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно уничтожили один украинский беспилотник, который направлялся в сторону города. Об этом сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.
«Друзья, как и обещал, информирую вас о текущей ситуации. Итак, один из объектов, который летел на Ижевск, был уничтожен нашими средствами противовоздушной обороны. Но опасность сохраняется, поэтому все меры предосторожности, пожалуйста, соблюдайте. Буду вас информировать. Спасибо», — сказал Бречалов в видео, которое он опубликовал в своем telegram-канале.
Утром 4 июля в Удмуртии был введен режим повышенной опасности в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов. Все системы обороны переведены в состояние повышенной готовности. Позднее аналогичные меры были приняты и в Оренбургской области. Подробная информация о происшествии представлена в онлайн-трансляции URA.RU.
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