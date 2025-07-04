Сбит один из беспилотников, летевших на Ижевск

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Системы ПВО сбили дрон ВСУ, летевший в сторону Ижевска
Системы ПВО сбили дрон ВСУ, летевший в сторону Ижевска Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Ижевске системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно уничтожили один украинский беспилотник, который направлялся в сторону города. Об этом сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

«Друзья, как и обещал, информирую вас о текущей ситуации. Итак, один из объектов, который летел на Ижевск, был уничтожен нашими средствами противовоздушной обороны. Но опасность сохраняется, поэтому все меры предосторожности, пожалуйста, соблюдайте. Буду вас информировать. Спасибо», — сказал Бречалов в видео, которое он опубликовал в своем telegram-канале.

Утром 4 июля в Удмуртии был введен режим повышенной опасности в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов. Все системы обороны переведены в состояние повышенной готовности. Позднее аналогичные меры были приняты и в Оренбургской области. Подробная информация о происшествии представлена в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Ижевске системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно уничтожили один украинский беспилотник, который направлялся в сторону города. Об этом сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. «Друзья, как и обещал, информирую вас о текущей ситуации. Итак, один из объектов, который летел на Ижевск, был уничтожен нашими средствами противовоздушной обороны. Но опасность сохраняется, поэтому все меры предосторожности, пожалуйста, соблюдайте. Буду вас информировать. Спасибо», — сказал Бречалов в видео, которое он опубликовал в своем telegram-канале. Утром 4 июля в Удмуртии был введен режим повышенной опасности в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов. Все системы обороны переведены в состояние повышенной готовности. Позднее аналогичные меры были приняты и в Оренбургской области. Подробная информация о происшествии представлена в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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