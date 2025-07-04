Жители Курской области смогут заплатить налоги позже других

Правительство РФ продлило отсрочку по уплате налогов для жителей Курской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Отсрочка предоставляется по трем видам налогов
Отсрочка предоставляется по трем видам налогов Фото:

Жителям ряда территорий Курской области продлили отсрочки по уплате транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество физических лиц. Об этом сообщает Правительство РФ.

«Правительство продлило отсрочку по уплате налогов для жителей отдельных территорий Курской области», — говорится в официальном telegram-канале правительства. Решение связано с особыми условиями, сложившимися в приграничных и находящихся под режимом контртеррористической операции районах региона.

Отсрочка предоставляется по трем видам налогов: транспортному, земельному и налогу на имущество физических лиц. Она касается обязательств по уплате налогов, которые должны были быть перечислены в бюджет в 2024 и 2025 годах. Согласно постановлению, жители указанных территорий смогут оплатить налоги за 2024 и 2025 годы до 1 декабря 2026 года.

Отсрочка предоставляется гражданам, которые по состоянию на 1 августа 2024 года зарегистрированы на приграничных территориях Курской области или в районах, где введен режим контртеррористической операции. Также в перечень попадают жители, в отношении которых принято решение об отселении из-за угрозы безопасности.

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Жителям ряда территорий Курской области продлили отсрочки по уплате транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество физических лиц. Об этом сообщает Правительство РФ. «Правительство продлило отсрочку по уплате налогов для жителей отдельных территорий Курской области», — говорится в официальном telegram-канале правительства. Решение связано с особыми условиями, сложившимися в приграничных и находящихся под режимом контртеррористической операции районах региона. Отсрочка предоставляется по трем видам налогов: транспортному, земельному и налогу на имущество физических лиц. Она касается обязательств по уплате налогов, которые должны были быть перечислены в бюджет в 2024 и 2025 годах. Согласно постановлению, жители указанных территорий смогут оплатить налоги за 2024 и 2025 годы до 1 декабря 2026 года. Отсрочка предоставляется гражданам, которые по состоянию на 1 августа 2024 года зарегистрированы на приграничных территориях Курской области или в районах, где введен режим контртеррористической операции. Также в перечень попадают жители, в отношении которых принято решение об отселении из-за угрозы безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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