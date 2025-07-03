На челябинском озере Тургояк начался капремонт канализации от баз отдыха

На озере Тургояк в Челябинской области началась укладка новой системы канализации от турбаз и отелей. Об этом рассказал руководитель Ассоциации экспертов в области экологии и строительства Виталий Безруков.
«На озере Тургояк начался масштабный капремонт канализационного коллектора, который проводит предприятие АО „АЗ Урал“ и ГК „Baden Family“. Силами бизнеса уже реконструировано шесть километров сетей, также благодаря инвестору здесь появится новая часть коллектора протяженностью 2,2 километра», — отметил Безруков. Объем вложений достигает 157 миллионов рублей.
В перспективе планируется возведение нового участка канализации, который соединит базу отдыха «Форелька» с объектом «Baden Family». Финансирование этого проекта также будет проведено за счет средств баз отдыха.
Безруков уточнил, что накануне эксперты Ассоциации провели оценку уже построенных колодцев и участков коллектора на герметичность и соответствие проекту. Объекты получили положительную оценку специалистов. Уже в ближайшее время они запланировали аналогичные проверки действующих септиков на территории баз отдыха. Это позволит установить, попадают ли загрязняющие вещества в озеро. Кроме того, специалисты подготовят и представят современные варианты локальных очистных сооружений, которые обеспечат получение очищенной воды, предназначенной для последующего вывоза.
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