03 июля 2025

На челябинском озере Тургояк начался капремонт канализации от баз отдыха

© Служба новостей «URA.RU»
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Жемчужина региона станет еще чище
Жемчужина региона станет еще чище Фото:

На озере Тургояк в Челябинской области началась укладка новой системы канализации от турбаз и отелей. Об этом рассказал руководитель Ассоциации экспертов в области экологии и строительства Виталий Безруков.

«На озере Тургояк начался масштабный капремонт канализационного коллектора, который проводит предприятие АО „АЗ Урал“ и ГК „Baden Family“. Силами бизнеса уже реконструировано шесть километров сетей, также благодаря инвестору здесь появится новая часть коллектора протяженностью 2,2 километра», — отметил Безруков. Объем вложений достигает 157 миллионов рублей.

В перспективе планируется возведение нового участка канализации, который соединит базу отдыха «Форелька» с объектом «Baden Family». Финансирование этого проекта также будет проведено за счет средств баз отдыха.

Безруков уточнил, что накануне эксперты Ассоциации провели оценку уже построенных колодцев и участков коллектора на герметичность и соответствие проекту. Объекты получили положительную оценку специалистов. Уже в ближайшее время они запланировали аналогичные проверки действующих септиков на территории баз отдыха. Это позволит установить, попадают ли загрязняющие вещества в озеро. Кроме того, специалисты подготовят и представят современные варианты локальных очистных сооружений, которые обеспечат получение очищенной воды, предназначенной для последующего вывоза.

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На озере Тургояк в Челябинской области началась укладка новой системы канализации от турбаз и отелей. Об этом рассказал руководитель Ассоциации экспертов в области экологии и строительства Виталий Безруков. «На озере Тургояк начался масштабный капремонт канализационного коллектора, который проводит предприятие АО „АЗ Урал“ и ГК „Baden Family“. Силами бизнеса уже реконструировано шесть километров сетей, также благодаря инвестору здесь появится новая часть коллектора протяженностью 2,2 километра», — отметил Безруков. Объем вложений достигает 157 миллионов рублей. В перспективе планируется возведение нового участка канализации, который соединит базу отдыха «Форелька» с объектом «Baden Family». Финансирование этого проекта также будет проведено за счет средств баз отдыха. Безруков уточнил, что накануне эксперты Ассоциации провели оценку уже построенных колодцев и участков коллектора на герметичность и соответствие проекту. Объекты получили положительную оценку специалистов. Уже в ближайшее время они запланировали аналогичные проверки действующих септиков на территории баз отдыха. Это позволит установить, попадают ли загрязняющие вещества в озеро. Кроме того, специалисты подготовят и представят современные варианты локальных очистных сооружений, которые обеспечат получение очищенной воды, предназначенной для последующего вывоза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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