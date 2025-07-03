03 июля 2025

Стало известно, почему у жителей дома в Екатеринбурге четвертый день нет воды

Жителям Екатеринбурга, что на четыре дня остались без воды, вернут ее в обед
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жители дома на Гагарина, 49, ждут появления холодной воды
Жители дома на Гагарина, 49, ждут появления холодной воды Фото:

Причиной отсутствия четвертый день холодной воды (из кранов льется лишь кипяток) в пятиэтажке на улице Гагарина, 49 в Екатеринбурге стала авария в квартире №27. Из-за этого пришлось отключить общий стояк. Но пробраться сразу к нему подрядная организация сантехников не смогла, так как он находится в магазине «Цветы». Короб разобрали сегодня, холодную воду обещают вернуть к обеду. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в УК «Фонд „Радомир“.

«Прорыв стояка ХВС (холодного водоснабжения) на Гагарина, 49.  Аварийная ситуация в 27-й квартире. Это смежная квартира с магазином „Цветы“. Там идут работы. По стояку обычно отключают всю воду. Сантехники с утра начали работать и сегодня к обеду [должны закончить]» — рассказали в УК «Фонд „Радомир“.

В УК добавили, что стояк требует замены. При этом диспетчер третьего участка, к которому относится дом, подчеркнула, что от жителей пятиэтажки не поступало жалоб на отсутствие холодной воды. 

Ранее граждане обратились с этой проблемой в URA.RU. В доме на Гагарина, 49, где большой процент проживающих — это люди пожилого возраста, несколько дней из кранов лился кипяток. Ремонтная бригада приехала 3 июля, но ничего не сделала.

Дом обслуживает УК «Фонд „Радомир“. В диспетчерской службе управляющей компании корреспонденту URA.RU не смогли дать информацию, когда жителям пятиэтажки дадут холодную воду. Но подчеркнули, что нужно менять стояк, который оказался закрыт.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Причиной отсутствия четвертый день холодной воды (из кранов льется лишь кипяток) в пятиэтажке на улице Гагарина, 49 в Екатеринбурге стала авария в квартире №27. Из-за этого пришлось отключить общий стояк. Но пробраться сразу к нему подрядная организация сантехников не смогла, так как он находится в магазине «Цветы». Короб разобрали сегодня, холодную воду обещают вернуть к обеду. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в УК «Фонд „Радомир“. «Прорыв стояка ХВС (холодного водоснабжения) на Гагарина, 49.  Аварийная ситуация в 27-й квартире. Это смежная квартира с магазином „Цветы“. Там идут работы. По стояку обычно отключают всю воду. Сантехники с утра начали работать и сегодня к обеду [должны закончить]» — рассказали в УК «Фонд „Радомир“. В УК добавили, что стояк требует замены. При этом диспетчер третьего участка, к которому относится дом, подчеркнула, что от жителей пятиэтажки не поступало жалоб на отсутствие холодной воды.  Ранее граждане обратились с этой проблемой в URA.RU. В доме на Гагарина, 49, где большой процент проживающих — это люди пожилого возраста, несколько дней из кранов лился кипяток. Ремонтная бригада приехала 3 июля, но ничего не сделала. Дом обслуживает УК «Фонд „Радомир“. В диспетчерской службе управляющей компании корреспонденту URA.RU не смогли дать информацию, когда жителям пятиэтажки дадут холодную воду. Но подчеркнули, что нужно менять стояк, который оказался закрыт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...