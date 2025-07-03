Стало известно, почему у жителей дома в Екатеринбурге четвертый день нет воды

Причиной отсутствия четвертый день холодной воды (из кранов льется лишь кипяток) в пятиэтажке на улице Гагарина, 49 в Екатеринбурге стала авария в квартире №27. Из-за этого пришлось отключить общий стояк. Но пробраться сразу к нему подрядная организация сантехников не смогла, так как он находится в магазине «Цветы». Короб разобрали сегодня, холодную воду обещают вернуть к обеду. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в УК «Фонд „Радомир“.
«Прорыв стояка ХВС (холодного водоснабжения) на Гагарина, 49. Аварийная ситуация в 27-й квартире. Это смежная квартира с магазином „Цветы“. Там идут работы. По стояку обычно отключают всю воду. Сантехники с утра начали работать и сегодня к обеду [должны закончить]» — рассказали в УК «Фонд „Радомир“.
В УК добавили, что стояк требует замены. При этом диспетчер третьего участка, к которому относится дом, подчеркнула, что от жителей пятиэтажки не поступало жалоб на отсутствие холодной воды.
Ранее граждане обратились с этой проблемой в URA.RU. В доме на Гагарина, 49, где большой процент проживающих — это люди пожилого возраста, несколько дней из кранов лился кипяток. Ремонтная бригада приехала 3 июля, но ничего не сделала.
Дом обслуживает УК «Фонд „Радомир“. В диспетчерской службе управляющей компании корреспонденту URA.RU не смогли дать информацию, когда жителям пятиэтажки дадут холодную воду. Но подчеркнули, что нужно менять стояк, который оказался закрыт.
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