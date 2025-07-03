«Льется кипяток»: жители дома в Екатеринбурге остались без воды, УК бессильна

В Екатеринбурге у жителей пятиэтажного дома на улице Гагарина, 49, большая часть из которых граждане пожилого возраста, три дня из кранов льется кипяток. Холодной воды нет. Ремонтная бригада приехала 3 июля, но ничего не сделала. Об этом жители рассказали корреспонденту URA.RU.
«На улице Гагарина, 49 три дня нет холодной воды. Из кранов льется только лютый кипяток. Ремонтная бригада якобы приезжала, смотрела и уехала. В доме сплошные пенсионеры, все в шоке», — пожаловались екатеринбуржцы.
Дом обслуживает УК «Фонд „Радомир“. В диспетчерской службе управляющей компании корреспонденту URA.RU ответили, что нет информации, когда жителям пятиэтажки дадут холодную воду. Сказали, что нужно менять стояк, но он сейчас закрыт. Попросили перезвонить 4 июля. При этом у УК также нет возможности привезти людям холодную воду.
За комментарием корреспондент URA.RU также обратился в саму УК «Фонд „Радомир“. На момент публикации материала ответ не был получен.
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