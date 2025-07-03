«Льется кипяток»: жители дома в Екатеринбурге остались без воды, УК бессильна

Жители Екатеринбурга на улице Гагарина на три дня остались без воды
© Служба новостей «URA.RU»
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УК не может пока решить вопрос с отсутствием холодной воды в доме (архивное фото)
УК не может пока решить вопрос с отсутствием холодной воды в доме (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге у жителей пятиэтажного дома на улице Гагарина, 49, большая часть из которых граждане пожилого возраста, три дня из кранов льется кипяток. Холодной воды нет. Ремонтная бригада приехала 3 июля, но ничего не сделала. Об этом жители рассказали корреспонденту URA.RU. 

«На улице Гагарина, 49 три дня нет холодной воды. Из кранов льется только лютый кипяток. Ремонтная бригада якобы приезжала, смотрела и уехала. В доме сплошные пенсионеры, все в шоке», — пожаловались екатеринбуржцы. 

Дом обслуживает УК «Фонд „Радомир“. В диспетчерской службе управляющей компании корреспонденту URA.RU ответили, что нет информации, когда жителям пятиэтажки дадут холодную воду. Сказали, что нужно менять стояк, но он сейчас закрыт. Попросили перезвонить 4 июля. При этом у УК также нет возможности привезти людям холодную воду. 

За комментарием корреспондент URA.RU также обратился в саму УК «Фонд „Радомир“. На момент публикации материала ответ не был получен. 

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В Екатеринбурге у жителей пятиэтажного дома на улице Гагарина, 49, большая часть из которых граждане пожилого возраста, три дня из кранов льется кипяток. Холодной воды нет. Ремонтная бригада приехала 3 июля, но ничего не сделала. Об этом жители рассказали корреспонденту URA.RU.  «На улице Гагарина, 49 три дня нет холодной воды. Из кранов льется только лютый кипяток. Ремонтная бригада якобы приезжала, смотрела и уехала. В доме сплошные пенсионеры, все в шоке», — пожаловались екатеринбуржцы.  Дом обслуживает УК «Фонд „Радомир“. В диспетчерской службе управляющей компании корреспонденту URA.RU ответили, что нет информации, когда жителям пятиэтажки дадут холодную воду. Сказали, что нужно менять стояк, но он сейчас закрыт. Попросили перезвонить 4 июля. При этом у УК также нет возможности привезти людям холодную воду.  За комментарием корреспондент URA.RU также обратился в саму УК «Фонд „Радомир“. На момент публикации материала ответ не был получен. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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