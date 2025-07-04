Число пострадавших при атаке на завод в Ижевске 1 июля увеличилось до 57 человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пострадавшие при атаке дронов граждане продолжают обращаться в больницы Удмуртии
Пострадавшие при атаке дронов граждане продолжают обращаться в больницы Удмуртии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

По последним данным Министерства здравоохранения Удмуртии, число пострадавших в результате атаки беспилотников на оборонное предприятие в Ижевске 1 июля достигло 57 человек. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Багин.

«Всего на утро 4 июля на стационарном лечении находятся 33 человека, шесть из них — в Федеральных центрах Москвы. Еще 15 человек получают медицинскую помощь амбулаторно. Состояние пяти пациентов по-прежнему тяжелое, у остальных — средней и легкой степени тяжести», — написал министр в своем telegram-канале.

Кроме того, шесть пациентов уже были выписаны из медицинских учреждений после оказания необходимой помощи. Министр подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается полный объем медицинской и психологической помощи. Для тех, кто нуждается в поддержке, функционирует круглосуточная линия психологической помощи.

Атака беспилотников на оборонное предприятие в Ижевске произошла утром 1 июля. Изначально сообщалось о 16 пострадавших сотрудниках завода и нескольких погибших, однако точное число жертв не уточнялось. Для получения информации о пострадавших была открыта горячая линия, а пострадавших развозили по больницам города.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По последним данным Министерства здравоохранения Удмуртии, число пострадавших в результате атаки беспилотников на оборонное предприятие в Ижевске 1 июля достигло 57 человек. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Багин. «Всего на утро 4 июля на стационарном лечении находятся 33 человека, шесть из них — в Федеральных центрах Москвы. Еще 15 человек получают медицинскую помощь амбулаторно. Состояние пяти пациентов по-прежнему тяжелое, у остальных — средней и легкой степени тяжести», — написал министр в своем telegram-канале. Кроме того, шесть пациентов уже были выписаны из медицинских учреждений после оказания необходимой помощи. Министр подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается полный объем медицинской и психологической помощи. Для тех, кто нуждается в поддержке, функционирует круглосуточная линия психологической помощи. Атака беспилотников на оборонное предприятие в Ижевске произошла утром 1 июля. Изначально сообщалось о 16 пострадавших сотрудниках завода и нескольких погибших, однако точное число жертв не уточнялось. Для получения информации о пострадавших была открыта горячая линия, а пострадавших развозили по больницам города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...