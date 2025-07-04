Число пострадавших при атаке на завод в Ижевске 1 июля увеличилось до 57 человек

По последним данным Министерства здравоохранения Удмуртии, число пострадавших в результате атаки беспилотников на оборонное предприятие в Ижевске 1 июля достигло 57 человек. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Багин.
«Всего на утро 4 июля на стационарном лечении находятся 33 человека, шесть из них — в Федеральных центрах Москвы. Еще 15 человек получают медицинскую помощь амбулаторно. Состояние пяти пациентов по-прежнему тяжелое, у остальных — средней и легкой степени тяжести», — написал министр в своем telegram-канале.
Кроме того, шесть пациентов уже были выписаны из медицинских учреждений после оказания необходимой помощи. Министр подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается полный объем медицинской и психологической помощи. Для тех, кто нуждается в поддержке, функционирует круглосуточная линия психологической помощи.
Атака беспилотников на оборонное предприятие в Ижевске произошла утром 1 июля. Изначально сообщалось о 16 пострадавших сотрудниках завода и нескольких погибших, однако точное число жертв не уточнялось. Для получения информации о пострадавших была открыта горячая линия, а пострадавших развозили по больницам города.
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