Минздрав Ижевска раскрыл число пострадавших при атаке БПЛА

В результате атаки ВСУ по предприятию Ижевска пострадали 16 человек
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В результате атаки дронов ВСУ по Ижевску пострадали 16 человек (архивное фото)
В результате атаки дронов ВСУ по Ижевску пострадали 16 человек (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Беспилотники ВСУ атаковали Ижевск

В результате атаки беспилотников на промышленное предприятие в Ижевске пострадали 16 сотрудников завода. Об этом URA.RU сообщили в министерстве здравоохранения Удмуртии.

«По пострадавшим последняя цифра — 16 человек. Все они работники завода, их развозят по больницам", — рассказали корреспонденту агентства в региональном министерстве.

До этого глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал о нескольких погибших в результате атаки дронов ВСУ по Ижевску. Однако он не уточнил, сколько именно. Атака по городу произошла утром 1 июля. URA.RU проводит онлайн-трансляцию. Также открыта горячая линия по информации о пострадавших в Ижевске. Для уточнения информации следует звонить по номеру +7(3412)69-35-10. 

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В результате атаки беспилотников на промышленное предприятие в Ижевске пострадали 16 сотрудников завода. Об этом URA.RU сообщили в министерстве здравоохранения Удмуртии. «По пострадавшим последняя цифра — 16 человек. Все они работники завода, их развозят по больницам", — рассказали корреспонденту агентства в региональном министерстве. До этого глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал о нескольких погибших в результате атаки дронов ВСУ по Ижевску. Однако он не уточнил, сколько именно. Атака по городу произошла утром 1 июля. URA.RU проводит онлайн-трансляцию. Также открыта горячая линия по информации о пострадавших в Ижевске. Для уточнения информации следует звонить по номеру +7(3412)69-35-10. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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