Минздрав Ижевска раскрыл число пострадавших при атаке БПЛА

В результате атаки беспилотников на промышленное предприятие в Ижевске пострадали 16 сотрудников завода. Об этом URA.RU сообщили в министерстве здравоохранения Удмуртии.
«По пострадавшим последняя цифра — 16 человек. Все они работники завода, их развозят по больницам", — рассказали корреспонденту агентства в региональном министерстве.
До этого глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал о нескольких погибших в результате атаки дронов ВСУ по Ижевску. Однако он не уточнил, сколько именно. Атака по городу произошла утром 1 июля. URA.RU проводит онлайн-трансляцию. Также открыта горячая линия по информации о пострадавших в Ижевске. Для уточнения информации следует звонить по номеру +7(3412)69-35-10.
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