Песков раскрыл URA.RU судьбу послания Путина в 2025 году

Дата оглашения Послания президента Федеральному Собранию в 2025 году будет объявлена позже. Владимир Путин сделает это, когда посчитает целесообразным, объяснил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Президент определяет даты оглашения послания в соответствии с той целесообразностью, которая имеется. По срокам в этом году президент считает целесообразным сделать это позднее. Конкретные сроки пока не определены», — отметил Песков.
В 2024 году президент РФ Владимир Путин огласил Послание 29 февраля 2024 года. В 2025 году Кремль сообщал лишь, что Послание готовится, однако, когда оно может быть озвучено, не говорилось.
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