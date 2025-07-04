Песков раскрыл URA.RU судьбу послания Путина в 2025 году

Песков: сроки оглашения послания президента будут объявлены позже
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о Послании 2025 года
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о Послании 2025 года Фото:

Дата оглашения Послания президента Федеральному Собранию в 2025 году будет объявлена позже. Владимир Путин сделает это, когда посчитает целесообразным, объяснил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Президент определяет даты оглашения послания в соответствии с той целесообразностью, которая имеется. По срокам в этом году президент считает целесообразным сделать это позднее. Конкретные сроки пока не определены», — отметил Песков.

В 2024 году президент РФ Владимир Путин огласил Послание 29 февраля 2024 года. В 2025 году Кремль сообщал лишь, что Послание готовится, однако, когда оно может быть озвучено, не говорилось.

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Дата оглашения Послания президента Федеральному Собранию в 2025 году будет объявлена позже. Владимир Путин сделает это, когда посчитает целесообразным, объяснил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Президент определяет даты оглашения послания в соответствии с той целесообразностью, которая имеется. По срокам в этом году президент считает целесообразным сделать это позднее. Конкретные сроки пока не определены», — отметил Песков. В 2024 году президент РФ Владимир Путин огласил Послание 29 февраля 2024 года. В 2025 году Кремль сообщал лишь, что Послание готовится, однако, когда оно может быть озвучено, не говорилось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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