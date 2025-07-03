Вода в озерах остается прохладной
Вода в озерах Челябинской области прогрелась до +21 градуса. Об этом перед предстоящими выходными сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра.
«Температура на водоемах Челябинской области 4 июля. Температура на реках и озерах составляет +20, +21 градус», — говорится в сообщении в telegram-канале Гидрометеоцентра.
Вода в челябинских озерах в июне прогревалась до +24 градусов. Но резко остыла до +19 градусов 17 июня из-за испортившейся погоды.
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