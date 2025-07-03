03 июля 2025

Синоптики перед выходными назвали температуру воды в челябинских озерах. Фото

Вода в челябинских озерах не прогрелась выше +21 градуса
© Служба новостей «URA.RU»
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Вода в озерах остается прохладной
Вода в озерах остается прохладной Фото:

Вода в озерах Челябинской области прогрелась до +21 градуса. Об этом перед предстоящими выходными сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра.

«Температура на водоемах Челябинской области 4 июля. Температура на реках и озерах составляет +20, +21 градус», — говорится в сообщении в telegram-канале Гидрометеоцентра. 

Вода в челябинских озерах в июне прогревалась до +24 градусов. Но резко остыла до +19 градусов 17 июня из-за испортившейся погоды. 

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Вода в озерах Челябинской области прогрелась до +21 градуса. Об этом перед предстоящими выходными сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра. «Температура на водоемах Челябинской области 4 июля. Температура на реках и озерах составляет +20, +21 градус», — говорится в сообщении в telegram-канале Гидрометеоцентра.  Вода в челябинских озерах в июне прогревалась до +24 градусов. Но резко остыла до +19 градусов 17 июня из-за испортившейся погоды. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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