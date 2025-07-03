Мосбиржа 4 июля приостановила торги акциями челябинского золотодобытчика «Южуралзолото группа компаний». Это следует из данных и информации, опубликованных на сайте торговой площадки.
«Московская биржа приостановила торги акциями ПАО „ЮГК“ на основании предписания Банка России. Торги акциями ЮГК приостановлены во всех режимах торгов. Торги остальными инструментами на Московской бирже проходят в штатном режиме», — сказано на сайте Мосбиржи.
Накануне и «Альфа-банка» предупредил, что остановит сделки с акциями челябинского холдинга «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК»). Мотивировка — «на основании определения суда».
При подготовке этой новости URA.RU также обратилось за комментариями в пресс-службу Мосбиржи: ответ будет опубликован, если поступит.
Накануне, 3 июля, на полях Финансового конгресса в Санкт-Петербурге первый зампред Банка России Владимир Чистюхин заявил, что надо следить за соблюдением прав розничных инвесторов ЮГК. Для миноритариев он рисков не увидел. Тем не менее, начиная с 4 июля «Альфа-брокер» приостановил торговлю акциями, сославшись на документы челябинского суда. Другая компания «ВТБ Мои инвестиции» принудительно закрыла короткие позиции по бумагам золотодобытчика. В брокерском приложении «Т-банка» стоит отметка о приостановке торгов бумагой. Ответа на запрос URA.RU в Банк России не поступило.
В четверг, 3 июля, Генпрокуратура РФ обратилась в Советский райсуд Челябинска с заявлением о национализации холдинга. Причиной стал постоянный конфликт интересов основного акционера, вице-спикера заксобрания области Константина Струкова. Ему вменили лоббирование интересов своего бизнеса, которое он осуществлял имея депутатский мандат. В компании заявили, что она продолжила работу. Струков сказал URA.RU, что остается в России — из страны он уезжать не собирается. Первое заседание суда назначили на 8 июля.
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