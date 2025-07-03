В ХМАО за сутки площадь лесных пожаров увеличилась в четыре раза — с 190 до 758 гектаров. Локализовано 17 очагов возгораний, сообщил первый заместитель директора Департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов.
«По состоянию на 4 июля локализовано 17 лесных пожаров. Площадь возгорания составила 758 га», — сообщил Збродов в telegram-канале «Югра Z Официально».
Днем ранее, 3 июля, в округе проводились работы на 20 лесных пожарах на площади в 190 гектаров. Девять были ликвидированы, четыре — локализованы.
В настоящее время огонь тушат 167 специалистов лесопожарной службы. Ситуация остается сложной из-за природных факторов. Причинами возгораний зачастую становятся грозы.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО лесные пожары охватили почти 142 гектара леса за прошедшие сутки. На землях лесного фонда действовали два очага возгорания.
Автор видео: telegram-канал «Югра Z Официально»
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