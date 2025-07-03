03 июля 2025

В ХМАО площадь лесных пожаров выросла в четыре раза. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесные пожары охватили леса в ХМАО
Лесные пожары охватили леса в ХМАО Фото:

В ХМАО за сутки площадь лесных пожаров увеличилась в четыре раза — с 190 до 758 гектаров. Локализовано 17 очагов возгораний, сообщил первый заместитель директора Департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов.

«По состоянию на 4 июля локализовано 17 лесных пожаров. Площадь возгорания составила 758 га», — сообщил Збродов в telegram-канале «Югра Z Официально».

Днем ранее, 3 июля, в округе проводились работы на 20 лесных пожарах на площади в 190 гектаров. Девять были ликвидированы, четыре — локализованы.

В настоящее время огонь тушат 167 специалистов лесопожарной службы. Ситуация остается сложной из-за природных факторов. Причинами возгораний зачастую становятся грозы.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО лесные пожары охватили почти 142 гектара леса за прошедшие сутки. На землях лесного фонда действовали два очага возгорания.

Автор видео: telegram-канал «Югра Z Официально»

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В ХМАО за сутки площадь лесных пожаров увеличилась в четыре раза — с 190 до 758 гектаров. Локализовано 17 очагов возгораний, сообщил первый заместитель директора Департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов. «По состоянию на 4 июля локализовано 17 лесных пожаров. Площадь возгорания составила 758 га», — сообщил Збродов в telegram-канале «Югра Z Официально». Днем ранее, 3 июля, в округе проводились работы на 20 лесных пожарах на площади в 190 гектаров. Девять были ликвидированы, четыре — локализованы. В настоящее время огонь тушат 167 специалистов лесопожарной службы. Ситуация остается сложной из-за природных факторов. Причинами возгораний зачастую становятся грозы. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО лесные пожары охватили почти 142 гектара леса за прошедшие сутки. На землях лесного фонда действовали два очага возгорания. Автор видео: telegram-канал «Югра Z Официально»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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