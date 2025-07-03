МЧС назвало районы ХМАО, на которые обрушатся грозы и ливни с градом

В отдельных районах ХМАО сегодня ожидаются опасные погодные явления — сильные дожди, крупный град, грозы и ветер с порывами до 25 метров в секунду. Они обрушатся на Нижневартовский, Нефтеюганский, Ханты-Мансийский, Сургутский и Кондинский районы, сообщило окружное управление МЧС России по ХМАО.
«По данным Ханты-Мансийского ЦГМС, в ближайший час с сохранением до конца дня 4 июля и ночью 5 июля в отдельных районах Югры прогнозируются сильный дождь, крупный град, гроза и ветер с порывами до 25 м/с. Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Нижневартовском, Нефтеюганском, Ханты-Мансийском, Сургутском и Кондинском районах округа», — уточнили в МЧС.
Жителей призывают соблюдать меры предосторожности: не стоять под деревьями, вблизи печных труб и высоких конструкций, не парковать машины возле деревьев и шатких строений, а на улице обходить опасные объекты. В ведомстве напоминают, что грозовой разряд может стать причиной пожара и представлять угрозу для жизни. При необходимости следует звонить по номеру 112.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО июль начнется с аномальной жары, гроз и шквалистого ветра. Температура воздуха днем достигнет 31 °С.
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