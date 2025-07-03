Пермский аэропорт снял ограничения после объявления беспилотной опасности

Пермский аэропорт снял ограничения на прием и отправку воздушных судов после введения в Прикамье режима беспилотной опасности. Об этом cообщается в официальном telegram-канале Росавиации.
«В аэропорту „Пермь“ (Большое Савино) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — информирует Росавиация. В период действия ограничений на запасной аэродром был отправлен один самолет, выполнявший рейс в Пермь, добавили в ведомстве.
Днем 4 июля пермяки получили сообщения о том, что в регионе объявлена беспилотная опасность. После этого аэропорт прекратил принимать и отправлять самолеты. В министерстве территориальной безопасности Пермского края объяснили, что рассылка сообщений связана с инцидентами с БПЛА в соседних с Прикамьем регионах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!