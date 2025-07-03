03 июля 2025

Пермский аэропорт снял ограничения после объявления беспилотной опасности

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермский аэропорт продолжил свою работу в обычном режиме
Пермский аэропорт продолжил свою работу в обычном режиме Фото:

Пермский аэропорт снял ограничения на прием и отправку воздушных судов после введения в Прикамье режима беспилотной опасности. Об этом cообщается в официальном telegram-канале Росавиации.

«В аэропорту „Пермь“ (Большое Савино) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — информирует Росавиация. В период действия ограничений на запасной аэродром был отправлен один самолет, выполнявший рейс в Пермь, добавили в ведомстве.

Днем 4 июля пермяки получили сообщения о том, что в регионе объявлена беспилотная опасность. После этого аэропорт прекратил принимать и отправлять самолеты. В министерстве территориальной безопасности Пермского края объяснили, что рассылка сообщений связана с инцидентами с БПЛА в соседних с Прикамьем регионах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский аэропорт снял ограничения на прием и отправку воздушных судов после введения в Прикамье режима беспилотной опасности. Об этом cообщается в официальном telegram-канале Росавиации. «В аэропорту „Пермь“ (Большое Савино) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — информирует Росавиация. В период действия ограничений на запасной аэродром был отправлен один самолет, выполнявший рейс в Пермь, добавили в ведомстве. Днем 4 июля пермяки получили сообщения о том, что в регионе объявлена беспилотная опасность. После этого аэропорт прекратил принимать и отправлять самолеты. В министерстве территориальной безопасности Пермского края объяснили, что рассылка сообщений связана с инцидентами с БПЛА в соседних с Прикамьем регионах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...