Цыган, расстрелявший оппонентов в Миассе, не смог оспорить приговор

Цыган Иван Конюхович, который застрелил одного оппонента и ранил другого во время драки в Миассе, пытался оспорить приговор. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, суд оставил вердикт в силе.
«Суд с учетом позиции прокурора оставило приговор Миасского горсуда без изменений. Апелляционную жалобу адвоката без удовлетворения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Защитник Конюховича в своих доводах ссылался на то, что его подзащитный признался в содеянном. Также он заявил, что потерпевшие вынудили его преступить закон своим поведением. Все это он назвал смягчающими обстоятельствами. Адвокат просил переквалифицировать действия Конюховича с убийства на превышение пределов необходимой обороны и смягчить наказание. Но суд остался глух к его аргументам.
Конюхович взялся за «Сайгу» в мае 2024 года. У стадиона «Южный» во время конфликта он убил старшего из братьев Мацеленко и ранил младшего. После чего скрылся.
Для задержания Конюховича в Миассе был введен план-перехват. На его розыск был ориентирован личный состав ОМВД России по Миассу, содействие коллегам из территориального подразделения оказывали оперуполномоченные УУР ГУ МВД по региону, к работе также подключились сотрудники регионального управления ФСБ. На вторые сутки цыгана удалось задержать.
Суд над Конюховичем завершился обвинительным приговором. Его приговорили к 12 годам колонии строгого режима.
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