После остановки торгов акциями ЮГК держит связь с Мосбиржей ради инвесторов

Холдинг «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) из Челябинской области поддерживает связь с Мосбиржей после приостановки торговли акциями компании. Как заявила пресс-служба золотодобытчика, капитализация бизнеса снизилась на 20%.
«Мы поддерживаем тесный контакт с Центробанком РФ и Московской биржей по вопросам защиты интересов миноритарных акционеров. На текущий момент у компании более 220 тысяч частных инвесторов», — заявили представители ЮГК.
В офисе компании добавили, что будут держать акционеров в курсе происходящего. Представители ЮГК отметили: за два дня объем торгов вырос более чем в 10 раз. На деле и того выше. По данным сайта Мосбиржи, до момента приостановки торговли, в период с 1 по 3 июля, объем увеличился с 1,097 млрд рублей до 31,367 млрд рублей. Скачок — в 28 раз.
Иск о национализации ЮГК Генпрокуратура РФ подала в Советский райсуд Челябинска 3 июля. Через пять дней состоится первое заседание. Холдинг поддерживает контакты с надзорными и правоохранительными органами. Сам его президент Константин Струков находится в Челябинской области. За границу он не собирается, тем более, учитывая, что находится под санкциями. В ноябре 2023 года ограничения против бизнесмена ввела Великобритания. С февраля 2024 года в отношении ЮГК действуют американские санкции.
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