Челябинский олигарх из списка Forbes Струков попал под санкции Великобритании

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Обращение Губернатора Челябинской области к депутатам законодательного собрания. Челябинск, струков константин
Константин Струков с состоянием 1,3 миллиарда долларов США является одним из богатейших людей Челябинской области Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Миллиардер из списка Forbes, президент ООО «Управляющая компания ЮГК», депутат заксобрания Челябинской области попал в новый санкционный список Великобритании. Сообщение об этом появилось 8 ноября на сайте министерства иностранных дел Великобритании.

«Струков Константин Иванович. Пласт, Челябинская область, Россия», — указано в документе. В целом санкционный список Великобритании расширен на 29 позиций.

В мае Струков вошел в рейтинг Forbes в список 110 граждан России, состояние которых превышает один миллиард долларов США. Струков занял 91 место, его активы на тот момент составляли 1,3 миллиарда долларов США. За особые заслуги перед регионом он награжден медалью «За вклад в развитие Челябинской области».

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Миллиардер из списка Forbes, президент ООО «Управляющая компания ЮГК», депутат заксобрания Челябинской области попал в новый санкционный список Великобритании. Сообщение об этом появилось 8 ноября на сайте министерства иностранных дел Великобритании. «Струков Константин Иванович. Пласт, Челябинская область, Россия», — указано в документе. В целом санкционный список Великобритании расширен на 29 позиций. В мае Струков вошел в рейтинг Forbes в список 110 граждан России, состояние которых превышает один миллиард долларов США. Струков занял 91 место, его активы на тот момент составляли 1,3 миллиарда долларов США. За особые заслуги перед регионом он награжден медалью «За вклад в развитие Челябинской области».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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