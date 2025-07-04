Гладков сообщил о пострадавших в результате атаки дрона ВСУ по селу, которое неоднократно обстреливалось

Гладков: семь человек пострадали от удара дрона ВСУ по селу Ясные Зори
© Служба новостей «URA.RU»
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Семь человек пострадали от удара украинского беспилотника, сообщил Гладков
Семь человек пострадали от удара украинского беспилотника, сообщил Гладков Фото:

Семь мирных жителей пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ на сельскохозяйственное предприятие в селе Ясные Зори Белгородского района. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В середине июня также сообщалось об ударе дрона по этому же селу.

«В селе Ясные Зори Белгородского района атаке беспилотника ВСУ подверглось сельхозпредприятие. Пострадали семь мирных жителей», — написал губернатор в своем telegram-канале. По его словам, среди пострадавших — женщина и четверо мужчин, которые получили осколочные ранения и баротравмы. Все раненые в настоящий момент госпитализированы. 

Также в результате взрыва дрона на территории предприятия произошло возгорание одного из корпусов. Пожар был оперативно ликвидирован.

Ясные Зори неоднократно обстреливались украинскими силами за последнее время. В середине июня сообщалось, что в ходе ночной атаки вражеского дрона были выбиты стекла и поврежден кузов легкового автомобиля. Тогда о пострадавших не сообщалось. 

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Семь мирных жителей пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ на сельскохозяйственное предприятие в селе Ясные Зори Белгородского района. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В середине июня также сообщалось об ударе дрона по этому же селу. «В селе Ясные Зори Белгородского района атаке беспилотника ВСУ подверглось сельхозпредприятие. Пострадали семь мирных жителей», — написал губернатор в своем telegram-канале. По его словам, среди пострадавших — женщина и четверо мужчин, которые получили осколочные ранения и баротравмы. Все раненые в настоящий момент госпитализированы.  Также в результате взрыва дрона на территории предприятия произошло возгорание одного из корпусов. Пожар был оперативно ликвидирован. Ясные Зори неоднократно обстреливались украинскими силами за последнее время. В середине июня сообщалось, что в ходе ночной атаки вражеского дрона были выбиты стекла и поврежден кузов легкового автомобиля. Тогда о пострадавших не сообщалось. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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