Гладков сообщил о пострадавших в результате атаки дрона ВСУ по селу, которое неоднократно обстреливалось

Семь мирных жителей пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ на сельскохозяйственное предприятие в селе Ясные Зори Белгородского района. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В середине июня также сообщалось об ударе дрона по этому же селу.
«В селе Ясные Зори Белгородского района атаке беспилотника ВСУ подверглось сельхозпредприятие. Пострадали семь мирных жителей», — написал губернатор в своем telegram-канале. По его словам, среди пострадавших — женщина и четверо мужчин, которые получили осколочные ранения и баротравмы. Все раненые в настоящий момент госпитализированы.
Также в результате взрыва дрона на территории предприятия произошло возгорание одного из корпусов. Пожар был оперативно ликвидирован.
Ясные Зори неоднократно обстреливались украинскими силами за последнее время. В середине июня сообщалось, что в ходе ночной атаки вражеского дрона были выбиты стекла и поврежден кузов легкового автомобиля. Тогда о пострадавших не сообщалось.
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