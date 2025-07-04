Кухарук потребовал ускорить строительство роддома в ХМАО, которого жители ждут 20 лет

Губернатор ХМАО обсудил возможность ускорения строительства роддома в Нягани
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новый роддом в Нягани могут построить раньше запланированного срока
Новый роддом в Нягани могут построить раньше запланированного срока Фото:

Губернатор Югры Руслан Кухарук обсудил с подрядчиком возможность досрочного завершения строительства акушерского корпуса в Нягани, который простаивал почти два десятилетия. Объект планировали сдать в 2027 году, но власти хотят ввести его уже в 2026-м, сообщил глава ХМАО в своем telegram-канале.

«Работы возобновлены на площадке будущего акушерского корпуса. План ввода — 2027 год, с подрядчиком обсудили возможность сдвижки сроков на 2026 год», — написал Кухарук после визита в Нягань. В 

Роддом включает родильное отделение, женскую консультацию и диагностический центр. Новый проект прошел государственную экспертизу, работы на объекте уже возобновлены после многолетней консервации. Власти рассчитывают, что корпус разгрузит существующее медицинское учреждение и улучшит доступ к качественной помощи.

Во время визита в Нягань Кухарук посетил школу №7, осмотрел водоочистные сооружения и оценил капитальный ремонт в школах №1 и №2. Он также проинспектировал строительство многоквартирных домов в 10-м микрорайоне и благоустройство парка «Нях».

Ранее URA.RU писало, что проект строительства нового роддома в Нягани прошел государственную экспертизу. В здании будут размещаться несколько отделений и зал для выписки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Югры Руслан Кухарук обсудил с подрядчиком возможность досрочного завершения строительства акушерского корпуса в Нягани, который простаивал почти два десятилетия. Объект планировали сдать в 2027 году, но власти хотят ввести его уже в 2026-м, сообщил глава ХМАО в своем telegram-канале. «Работы возобновлены на площадке будущего акушерского корпуса. План ввода — 2027 год, с подрядчиком обсудили возможность сдвижки сроков на 2026 год», — написал Кухарук после визита в Нягань. В  Роддом включает родильное отделение, женскую консультацию и диагностический центр. Новый проект прошел государственную экспертизу, работы на объекте уже возобновлены после многолетней консервации. Власти рассчитывают, что корпус разгрузит существующее медицинское учреждение и улучшит доступ к качественной помощи. Во время визита в Нягань Кухарук посетил школу №7, осмотрел водоочистные сооружения и оценил капитальный ремонт в школах №1 и №2. Он также проинспектировал строительство многоквартирных домов в 10-м микрорайоне и благоустройство парка «Нях». Ранее URA.RU писало, что проект строительства нового роддома в Нягани прошел государственную экспертизу. В здании будут размещаться несколько отделений и зал для выписки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...