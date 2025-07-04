Кухарук потребовал ускорить строительство роддома в ХМАО, которого жители ждут 20 лет

Губернатор Югры Руслан Кухарук обсудил с подрядчиком возможность досрочного завершения строительства акушерского корпуса в Нягани, который простаивал почти два десятилетия. Объект планировали сдать в 2027 году, но власти хотят ввести его уже в 2026-м, сообщил глава ХМАО в своем telegram-канале.
«Работы возобновлены на площадке будущего акушерского корпуса. План ввода — 2027 год, с подрядчиком обсудили возможность сдвижки сроков на 2026 год», — написал Кухарук после визита в Нягань. В
Роддом включает родильное отделение, женскую консультацию и диагностический центр. Новый проект прошел государственную экспертизу, работы на объекте уже возобновлены после многолетней консервации. Власти рассчитывают, что корпус разгрузит существующее медицинское учреждение и улучшит доступ к качественной помощи.
Во время визита в Нягань Кухарук посетил школу №7, осмотрел водоочистные сооружения и оценил капитальный ремонт в школах №1 и №2. Он также проинспектировал строительство многоквартирных домов в 10-м микрорайоне и благоустройство парка «Нях».
Ранее URA.RU писало, что проект строительства нового роддома в Нягани прошел государственную экспертизу. В здании будут размещаться несколько отделений и зал для выписки.
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