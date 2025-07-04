Павлюченкова прошла Осаки: россиянка победила в напряженной борьбе на Уимблдоне

Павлюченкова одержала победу над Осаки и вышла в следующий раунд Уимблдона
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В этом году россиянам разрешено выступать в качестве нейтральных спортсменов в Уимблдонском турнире
В этом году россиянам разрешено выступать в качестве нейтральных спортсменов в Уимблдонском турнире Фото:

Анастасия Павлюченкова, 50-я ракетка мира, одержала важную победу на Уимблдоне, обыграв четырехкратную чемпионку турниров Большого шлема Наоми Осаки. Россиянка победила с результатом 3:6, 6:4, 6:4, а матч длился 2 часа 3 минуты.

В следующем раунде Павлюченкова сыграет с победительницей поединка между Диан Парри из Франции и Сонай Картал из Великобритании.

34-летняя россиянка поднялась на 35-е место в live-рейтинге. Лучшее достижение Павлюченковой на Уимблдоне — выход в четвертьфинал в 2016 году.

После завершения встречи Анастасия отметила, что матч был трудным, и высоко оценила подачу Осаки, которая сделала 15 эйсов в ходе игры.

Уимблдон 2025 — один из самых престижных турниров Большого шлема, который проходит в Лондоне с 30 июня по 13 июля. Этот турнир, известный своими строгими традициями и уникальной атмосферой, привлекает лучшие теннисные силы мира.

Призовой фонд соревнования в этом году достиг рекордных ?53,5 млн, а победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по ?3 млн. В турнире участвуют и российские теннисисты, однако из-за санкций они выступают без национального флага и гимна.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Анастасия Павлюченкова, 50-я ракетка мира, одержала важную победу на Уимблдоне, обыграв четырехкратную чемпионку турниров Большого шлема Наоми Осаки. Россиянка победила с результатом 3:6, 6:4, 6:4, а матч длился 2 часа 3 минуты. В следующем раунде Павлюченкова сыграет с победительницей поединка между Диан Парри из Франции и Сонай Картал из Великобритании. 34-летняя россиянка поднялась на 35-е место в live-рейтинге. Лучшее достижение Павлюченковой на Уимблдоне — выход в четвертьфинал в 2016 году. После завершения встречи Анастасия отметила, что матч был трудным, и высоко оценила подачу Осаки, которая сделала 15 эйсов в ходе игры. Уимблдон 2025 — один из самых престижных турниров Большого шлема, который проходит в Лондоне с 30 июня по 13 июля. Этот турнир, известный своими строгими традициями и уникальной атмосферой, привлекает лучшие теннисные силы мира. Призовой фонд соревнования в этом году достиг рекордных ?53,5 млн, а победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по ?3 млн. В турнире участвуют и российские теннисисты, однако из-за санкций они выступают без национального флага и гимна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...