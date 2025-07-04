Павлюченкова прошла Осаки: россиянка победила в напряженной борьбе на Уимблдоне

Анастасия Павлюченкова, 50-я ракетка мира, одержала важную победу на Уимблдоне, обыграв четырехкратную чемпионку турниров Большого шлема Наоми Осаки. Россиянка победила с результатом 3:6, 6:4, 6:4, а матч длился 2 часа 3 минуты.
В следующем раунде Павлюченкова сыграет с победительницей поединка между Диан Парри из Франции и Сонай Картал из Великобритании.
34-летняя россиянка поднялась на 35-е место в live-рейтинге. Лучшее достижение Павлюченковой на Уимблдоне — выход в четвертьфинал в 2016 году.
После завершения встречи Анастасия отметила, что матч был трудным, и высоко оценила подачу Осаки, которая сделала 15 эйсов в ходе игры.
Уимблдон 2025 — один из самых престижных турниров Большого шлема, который проходит в Лондоне с 30 июня по 13 июля. Этот турнир, известный своими строгими традициями и уникальной атмосферой, привлекает лучшие теннисные силы мира.
Призовой фонд соревнования в этом году достиг рекордных ?53,5 млн, а победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по ?3 млн. В турнире участвуют и российские теннисисты, однако из-за санкций они выступают без национального флага и гимна.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.