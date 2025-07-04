Суд отправил под стражу сотрудника ГИБДД Сургута по делу о взятке

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Врио главы МРЭО ГИБДД Сургута (ХМАО) Александр Иванченко арестован до 2 сентября. Пресс-служба суда сообщила, что его обвиняют в получении взятки и превышении должностных полномочий. Инсайд URA.RU подтвердился.

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Врио главы МРЭО ГИБДД Сургута (ХМАО) Александр Иванченко арестован до 2 сентября. Пресс-служба суда сообщила, что его обвиняют в получении взятки и превышении должностных полномочий. Инсайд URA.RU подтвердился.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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