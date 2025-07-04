Улица в честь Алексея Балабанова появится в Екатеринбурге

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Улицу в честь режиссера назовут в Чкаловском районе
Улицу в честь режиссера назовут в Чкаловском районе Фото:

В Чкаловском районе Екатеринбурга одну из улиц назовут в честь режиссера Алексея Балабанова. Такое решение приняли на заседании комиссии по топонимике, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Перспективной улице присвоили имя режиссера Алексея Балабанова. Строительство дороги в микрорайоне „Академический — 2“ начнется скоро», — пояснили там. Она расположится возле улицы, названной в честь еще советского одного режиссера — Ярополка Лапшина.

Ранее на комиссии приняли решение об установке памятника Балабанову возле Дворца молодежи. С эскизом монумента власти определились почти спустя год и множество дискуссий. О том, кто стал победителем конкурса — в отдельном материале URA.RU.

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В Чкаловском районе Екатеринбурга одну из улиц назовут в честь режиссера Алексея Балабанова. Такое решение приняли на заседании комиссии по топонимике, рассказали в пресс-службе мэрии. «Перспективной улице присвоили имя режиссера Алексея Балабанова. Строительство дороги в микрорайоне „Академический — 2“ начнется скоро», — пояснили там. Она расположится возле улицы, названной в честь еще советского одного режиссера — Ярополка Лапшина. Ранее на комиссии приняли решение об установке памятника Балабанову возле Дворца молодежи. С эскизом монумента власти определились почти спустя год и множество дискуссий. О том, кто стал победителем конкурса — в отдельном материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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