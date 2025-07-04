Улица в честь Алексея Балабанова появится в Екатеринбурге

В Чкаловском районе Екатеринбурга одну из улиц назовут в честь режиссера Алексея Балабанова. Такое решение приняли на заседании комиссии по топонимике, рассказали в пресс-службе мэрии.
«Перспективной улице присвоили имя режиссера Алексея Балабанова. Строительство дороги в микрорайоне „Академический — 2“ начнется скоро», — пояснили там. Она расположится возле улицы, названной в честь еще советского одного режиссера — Ярополка Лапшина.
Ранее на комиссии приняли решение об установке памятника Балабанову возле Дворца молодежи. С эскизом монумента власти определились почти спустя год и множество дискуссий. О том, кто стал победителем конкурса — в отдельном материале URA.RU.
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