Мэрия Екатеринбурга определилась со спорным памятником Балабанову. Фото

Памятник Алексею Балабанову в Екатеринбурге сделает скульптор Баймуханов

30 мая 2025 в 14:40 Размер текста - 17 +

Споры вокруг памятника Алексею Балабанову длились с декабря 2024 года Фото: Размик Закарян © URA.RU Почти спустя год и множество дискуссий мэрия Екатеринбурга определилась с эскизом памятника режиссеру Алексею Балабанову. Победителем стал Мейрам Баймуханов. Итоги голосования подвели на заседании в администрации, передает корреспондент URA.RU. Всего было представлено 10 проектов. Но больше всего жюри понравился вариант, где режиссер сидит на трамвае. По задумке автора, люди смогут забираться внутрь памятника и садиться рядом с Балабановым. Кроме этого, изнавально памятник хотели установить перед Свердловской киностудией, где начинал свой творческий путь создатель таких легендарных фильмов, как «Брат», «Брат 2», «Жмурки». Но в ходе заседания комиссия пришла к выводу, что монумент будет отлично смотреться возле Дворца молодежи — недалеко от этих мест (на улице Московской, 2) жил Балабанов. Однако жюри еще предстоит обсудить детали проекта с семьей режиссера. Предположительно памятник установят 18 мая 2026 года. Также решено, что появится еще один памятник режиссеру. Вероятнее всего, его поставят у Свердловской киностудии. Обсуждать монумент начали еще в сентябре 2024 года, осенью же его и планировали поставить. Но в мэрии развернулась дискуссия: родственники и творческая группа во главе с директором филиала «Нашего радио» Олегом Гененфельдом хотела видеть Балабанова молодым, члены комиссии выступали за изображение режиссера в зрелом возрасте — именно таким его запомнила аудитория. В декабре в мэрии забраковали 30 эскизных проектов, назвав их типовыми, не отвечающими уровню кинорежиссера. Также хотели учесть пожелания вдовы режиссера — Надежды Балабановой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Почти спустя год и множество дискуссий мэрия Екатеринбурга определилась с эскизом памятника режиссеру Алексею Балабанову. Победителем стал Мейрам Баймуханов. Итоги голосования подвели на заседании в администрации, передает корреспондент URA.RU. Всего было представлено 10 проектов. Но больше всего жюри понравился вариант, где режиссер сидит на трамвае. По задумке автора, люди смогут забираться внутрь памятника и садиться рядом с Балабановым. Кроме этого, изнавально памятник хотели установить перед Свердловской киностудией, где начинал свой творческий путь создатель таких легендарных фильмов, как «Брат», «Брат 2», «Жмурки». Но в ходе заседания комиссия пришла к выводу, что монумент будет отлично смотреться возле Дворца молодежи — недалеко от этих мест (на улице Московской, 2) жил Балабанов. Однако жюри еще предстоит обсудить детали проекта с семьей режиссера. Предположительно памятник установят 18 мая 2026 года. Также решено, что появится еще один памятник режиссеру. Вероятнее всего, его поставят у Свердловской киностудии. Обсуждать монумент начали еще в сентябре 2024 года, осенью же его и планировали поставить. Но в мэрии развернулась дискуссия: родственники и творческая группа во главе с директором филиала «Нашего радио» Олегом Гененфельдом хотела видеть Балабанова молодым, члены комиссии выступали за изображение режиссера в зрелом возрасте — именно таким его запомнила аудитория. В декабре в мэрии забраковали 30 эскизных проектов, назвав их типовыми, не отвечающими уровню кинорежиссера. Также хотели учесть пожелания вдовы режиссера — Надежды Балабановой.