В Сургуте из-за сильного ливня затопило многоэтажку ЖК «Голд фиш». Жильцы рассказали URA.RU, что многие квартиры пострадали, а лифты вовсе перестали работать.
«Я услышала в подъезде шум воды, оказалось, что прорвало трубу [ливневую канализацию]. Мы своими силами устранили течь полотенцем и вычерпали воду. Внутриквартирное имущество испорчено. А многие люди не проживают сейчас здесь — в их квартирах вообще неизвестно, что происходит. Лифтовые шахты также затоплены, приходится спускаться пешком с 24 этажа», — рассказала жительница дома.
По словам девушки, аварийная служба отреагировала на ситуацию спустя сутки, при этом работники управляющей компании залепили дыру в трубе изолентой. Жители сомневаются в качестве проделанной работы и боятся повторного прорыва ливневки.
В УК «Система» дозвониться по телефону не удалось. В управляющую компанию и жилстройнадзор Югры направлены официальные запросы, ответы на них ожидаются.
Ранее URA.RU писало, что города ХМАО затопили ливни. Местные жители поделились в соцсетях видео, как машины с трудом пробираются сквозь огромные лужи, а набережную нового ЖК размыло водой.
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