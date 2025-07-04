«Лифты не работают, квартиры уничтожены»: в Сургуте затопило новостройку из-за мощного ливня. Видео

В Сургуте затопило новостройку «Голд фиш» из-за мощного ливня
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЖК прорвало ливневую трубу из-за дождя
В ЖК прорвало ливневую трубу из-за дождя Фото:

В Сургуте из-за сильного ливня затопило многоэтажку ЖК «Голд фиш». Жильцы рассказали URA.RU, что многие квартиры пострадали, а лифты вовсе перестали работать.

«Я услышала в подъезде шум воды, оказалось, что прорвало трубу [ливневую канализацию]. Мы своими силами устранили течь полотенцем и вычерпали воду. Внутриквартирное имущество испорчено. А многие люди не проживают сейчас здесь — в их квартирах вообще неизвестно, что происходит. Лифтовые шахты также затоплены, приходится спускаться пешком с 24 этажа», — рассказала жительница дома.

По словам девушки, аварийная служба отреагировала на ситуацию спустя сутки, при этом работники управляющей компании залепили дыру в трубе изолентой. Жители сомневаются в качестве проделанной работы и боятся повторного прорыва ливневки.

В УК «Система» дозвониться по телефону не удалось. В управляющую компанию и жилстройнадзор Югры направлены официальные запросы, ответы на них ожидаются.

Ранее URA.RU писало, что города ХМАО затопили ливни. Местные жители поделились в соцсетях видео, как машины с трудом пробираются сквозь огромные лужи, а набережную нового ЖК размыло водой.

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В Сургуте из-за сильного ливня затопило многоэтажку ЖК «Голд фиш». Жильцы рассказали URA.RU, что многие квартиры пострадали, а лифты вовсе перестали работать. «Я услышала в подъезде шум воды, оказалось, что прорвало трубу [ливневую канализацию]. Мы своими силами устранили течь полотенцем и вычерпали воду. Внутриквартирное имущество испорчено. А многие люди не проживают сейчас здесь — в их квартирах вообще неизвестно, что происходит. Лифтовые шахты также затоплены, приходится спускаться пешком с 24 этажа», — рассказала жительница дома. По словам девушки, аварийная служба отреагировала на ситуацию спустя сутки, при этом работники управляющей компании залепили дыру в трубе изолентой. Жители сомневаются в качестве проделанной работы и боятся повторного прорыва ливневки. В УК «Система» дозвониться по телефону не удалось. В управляющую компанию и жилстройнадзор Югры направлены официальные запросы, ответы на них ожидаются. Ранее URA.RU писало, что города ХМАО затопили ливни. Местные жители поделились в соцсетях видео, как машины с трудом пробираются сквозь огромные лужи, а набережную нового ЖК размыло водой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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