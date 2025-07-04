Россиянка Рахимова проиграла Носковой в третьем круге Уимблдона

Теннисистка Камилла Рахимова не вышла в 1/8 финала Уимблдона в одиночном разряде. В третьем круге она проиграла представительнице Чехии Линде Носковой.
Матч продолжался 1 час 52 минуты. За это время Рахимова выполнила шесть подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. Чешская теннисистка подала пять эйсов, допустила пять двойных ошибок и использовала четыре брейк-пойнта из восьми возможных.
Ранее российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, занимающая 50-ю строчку в мировом рейтинге, добилась значимого успеха на Уимблдонском турнире, одержав победу над четырехкратной обладательницей титулов Большого шлема Наоми Осакой. В следующем этапе соревнований Павлюченкова встретится с той, кто выйдет победителем из матча между француженкой Диан Парри и представительницей Великобритании Сонай Картал.
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