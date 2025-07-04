На спортивной площадке во дворе домов № 9, 9/1, 9/2 и 9/3 по улице Победы в городе Мегионе (ХМАО) на 8-летнего мальчика упали металлические футбольные ворота. Ребенок попал в больницу с травмами, сообщила окружная прокуратура.
«По предварительным данным, 4 июля 2025 года на 8-летнего мальчика, находившегося на детской площадке в городе Мегионе, упали металлические футбольные ворота. Ребенок получил травму и был госпитализирован в больницу, где ему своевременно оказана медицинская помощь», — сообщило ведомство в telegram-канале.
Прокуратура проводит проверку из-за случившегося. Ведомство даст оценку действиям ответственных за состояние спортивной площадки должностных лиц. Также надзорные органы проверят безопасность всех детских и спортивных объектов региона.
На состояние инвентаря на площадке жаловались жители Мегиона. «Просим срочно демонтировать ворота! Они уже гнилые. И вообще давно пора сменить ограждения, они разваливаются!» — написали жители в группе «Типичный Мегион» в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU писало, что мэрия в ХМАО выплатит полмиллиона ребенку, пострадавшему от падения футбольных ворот. Это произошло летом 2024 года на спортивной площадке в Нефтеюганске.
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