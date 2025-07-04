В ХМАО на школьника упали металлические футбольные ворота. Фото

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Футбольные ворота покалечили ребенка из ХМАО
Футбольные ворота покалечили ребенка из ХМАО Фото:

На спортивной площадке во дворе домов № 9, 9/1, 9/2 и 9/3 по улице Победы в городе Мегионе (ХМАО) на 8-летнего мальчика упали металлические футбольные ворота. Ребенок попал в больницу с травмами, сообщила окружная прокуратура.

«По предварительным данным, 4 июля 2025 года на 8-летнего мальчика, находившегося на детской площадке в городе Мегионе, упали металлические футбольные ворота. Ребенок получил травму и был госпитализирован в больницу, где ему своевременно оказана медицинская помощь», — сообщило ведомство в telegram-канале.

Прокуратура проводит проверку из-за случившегося. Ведомство даст оценку действиям ответственных за состояние спортивной площадки должностных лиц. Также надзорные органы проверят безопасность всех детских и спортивных объектов региона.

На состояние инвентаря на площадке жаловались жители Мегиона. «Просим срочно демонтировать ворота! Они уже гнилые. И вообще давно пора сменить ограждения, они разваливаются!» — написали жители в группе «Типичный Мегион» в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что мэрия в ХМАО выплатит полмиллиона ребенку, пострадавшему от падения футбольных ворот. Это произошло летом 2024 года на спортивной площадке в Нефтеюганске.

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На спортивной площадке во дворе домов № 9, 9/1, 9/2 и 9/3 по улице Победы в городе Мегионе (ХМАО) на 8-летнего мальчика упали металлические футбольные ворота. Ребенок попал в больницу с травмами, сообщила окружная прокуратура. «По предварительным данным, 4 июля 2025 года на 8-летнего мальчика, находившегося на детской площадке в городе Мегионе, упали металлические футбольные ворота. Ребенок получил травму и был госпитализирован в больницу, где ему своевременно оказана медицинская помощь», — сообщило ведомство в telegram-канале. Прокуратура проводит проверку из-за случившегося. Ведомство даст оценку действиям ответственных за состояние спортивной площадки должностных лиц. Также надзорные органы проверят безопасность всех детских и спортивных объектов региона. На состояние инвентаря на площадке жаловались жители Мегиона. «Просим срочно демонтировать ворота! Они уже гнилые. И вообще давно пора сменить ограждения, они разваливаются!» — написали жители в группе «Типичный Мегион» в социальной сети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что мэрия в ХМАО выплатит полмиллиона ребенку, пострадавшему от падения футбольных ворот. Это произошло летом 2024 года на спортивной площадке в Нефтеюганске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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