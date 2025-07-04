«Враг заплатит столицей»: Рогов объяснил удар РФ «Кинжалами» по Киеву

Рогов: удар «Кинжалами» по объектам в Киеве — это предупреждение Зеленскому
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Ранее Минобороны отметило, что Россия использовала «Кинжалы» для поражения объектов в Киеве
Ранее Минобороны отметило, что Россия использовала «Кинжалы» для поражения объектов в Киеве Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российский удар по объектам в Киеве с применением «Кинжалов» может расцениваться как сигнал Украине — любые теракты в отношении РФ не останутся без ответа, а противник заплатит столицей. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. 

«Массированный удар по военным объектам в Киеве является предупреждением [главе Украины Владимиру] Зеленскому, что за каждый террористический акт в отношении России и ее граждан, последуем неминуемое наказание. При этом враг заплатит столицей», — сказал Рогов РИА Новости.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины был нанесен в ответ на террористические акты киевского режима. В сообщении ведомства уточняется, что под удары попали военный аэродром и нефтеперерабатывающий завод. Подробности — в интерактивной карте СВО от URA.RU.

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Российский удар по объектам в Киеве с применением «Кинжалов» может расцениваться как сигнал Украине — любые теракты в отношении РФ не останутся без ответа, а противник заплатит столицей. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.  «Массированный удар по военным объектам в Киеве является предупреждением [главе Украины Владимиру] Зеленскому, что за каждый террористический акт в отношении России и ее граждан, последуем неминуемое наказание. При этом враг заплатит столицей», — сказал Рогов РИА Новости. Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины был нанесен в ответ на террористические акты киевского режима. В сообщении ведомства уточняется, что под удары попали военный аэродром и нефтеперерабатывающий завод. Подробности — в интерактивной карте СВО от URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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