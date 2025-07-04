ВС РФ нанесли ответный удар по ВПК в Киеве: карта СВО на 4 июля

Российские войска нанесли массированный удар по Киеву гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и дронами, поразив предприятия по производству военной техники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Тем временем на фронте продолжаются активные боевые действия: на сумском направлении ВС РФ продвигаются севернее Мирополья, на донецком — российские войска закрепились в Предтечино и Разино, а на запорожском — расширяют контроль в районе Каменского. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Удары по Киеву
Минобороны РФ сообщило, что минувшей ночью российские военные нанесли массированный удар по объектам в Киеве с применением высокоточного дальнобойного оружия, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники. В ведомстве уточнили, что целью атаки стали предприятия, связанные с производством дронов и военной техники. Все обозначенные объекты были успешно поражены, отметили в министерстве.
Сумское направление
По данным telegram-канала WarGonzo, украинским войскам не удалось полностью остановить продвижение российских сил в Сумской области, несмотря на активные попытки контратак. В настоящее время боевые действия продолжаются в лесах севернее Мирополья. На этом направлении российские ВКС ежедневно применяют десятки тяжелых авиабомб для поражения резервов противника. Помимо прочего, за минувшие сутки ВСУ пытались прорвать оборону в приграничных районах Курской области, однако успеха достигнуть им не удалось.
Харьковское направление
Российские военные нанесли удары по паромным переправам ВСУ через реку Оскол на востоке Купянска Харьковской области, что привело к нарушению логистики и ослаблению обороны украинских сил в регионе. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, российская артиллерия и авиация поразили переправы в районах Купянск-Узловой и Ковшаровка, которые использовались ВСУ для переброски техники, снабжения и личного состава. Уничтожение этих объектов, по оценке эксперта, осложнит снабжение и ротацию украинских подразделений, а также ослабит их позиции на восточных рубежах города.
Ранее Марочко отмечал, что российские подразделения начали продвигаться вглубь обороны ВСУ в Купянске, где идут бои. Кроме того, он сообщил о начале боевых действий на участке границы между Белгородской и Харьковской областями протяженностью около 20 километров, где, по его мнению, российская армия приступила к созданию буферной зоны.
Донецкое направление
Российские войска продолжают наступление на различных участках донецкого фронта, несмотря на то, что темпы продвижения на ряде направлений снизились. Это связано преимущественно с необходимостью ротации подразделений и стабилизации линии фронта. На Южно-Донецком направлении ВС РФ продолжают обход Покровска, взяв под контроль населенный пункт Разино западнее Коптево.
Активные боевые действия также ведутся на Константиновском направлении — российские военные из группировки «Юг» освободили Предтечино, существенно продвинувшись в направлении Константиновки и Часов Яра. По словам военного блогера Алексея Живова, Часов Яр в ДНР почти полностью освобожден от ВСУ. Он отметил, что украинские войска остались только по границам города, а внутри их уже нет.
Также ВС РФ очистили карман между населенными пунктами Малиновка и Миролюбовка. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что операция позволила выровнять линию фронта и создать огневой мешок вокруг Димитрова.
Запорожское направление
По словам военкоров, российские войска продолжают расширять зону контроля в районе Каменского, продвигаясь в западной части населенного пункта и на линии Каменское — Малые Щербаки в Запорожской области. Сообщается, что большая часть поселка находится под контролем российских подразделений, что подтверждают и украинские источники. В ходе боевых действий были взяты в плен украинские военные. По данным украинских аналитиков, российские силы закрепились в северо-западной части Каменского и в районе дач, где продолжаются бои, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
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