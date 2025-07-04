Сотрудник ДПС оказался при смерти после нападения неизвестных в Нальчике: главное к этому часу

В Нальчике вооруженные ножами неизвестные напали на сотрудников патрульной службы ДПС, в результате чего серьезно пострадал полицейский. В данный момент пострадавший находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.
Информацию о произошедшем подтвердил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, подчеркнув, что один из напавших был ликвидирован, второго задержали позднее. По данным журналистов, пострадавшим оказался 27-летний Азнаур С. Что известно о ЧП к этому часу — в материале URA.RU.
Дерзкое нападение на ДПС в столице Кабардино-Балкарии
По данным telegram-каналов, нападение произошло на улице Ленина. В результате сотрудник полиции получил множество глубоких ножевых ран, сейчас врачи борются за его жизнь, передают журналисты ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы. Ранее корреспонденту URA.RU также косвенно подтвердили информацию о произошедшем.
Сообщается, что один из нападавших был ликвидирован полицейскими на месте происшествия, второму удалось скрыться. В городе введен оперативный план «Перехват» для поиска подозреваемого. По итогу он был вскоре задержан.
С применением холодного оружия
В правоохранительных органах уточнили, что нападение совершили двое мужчин, вооруженных холодным оружием. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Информацию о том, что злоумышленники использовали холодное оружие, подтвердил глава Кабардино-Балкарии. Он также добавил, что один из нападавших был ликвидирован на месте.
Не обошлось без огнестрела
Все началось с того, что сотрудники ДПС остановили водителя для проверки документов. По итогу тот выскочил из машины и напал на одного из правоохранителей с ножом. В этот момент мимо проезжал патруль МВД. Полицейские выбежали из машины и открыли огонь, рассказали местные жители. Тогда же и был ликвидирован нападавший.
Что известно о напавших
Спустя время были установлены личности подозреваемых в нападении на сотрудников полиции, по местам их проживания проходят обыски. Об этом сообщает Shot со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Один из напавших оказался местным жителем, второй приехал из соседнего села. В настоящее время их проверяют на причастность к другим преступлениям.
Также сообщается, что оба нападавших могут быть сторонниками ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), передает Life.ru. Момент задержания одного из подозреваемых попал на видеозапись, которую изучают следственные органы.
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