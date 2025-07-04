Челябинцам назвали самые подешевевшие иномарки

В Челябинске подешевели JAC JS6, Knewstar 001 и Chery Tiggo 8 Pro Max
© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя цена нового авто в регионе составила 2,65 млн
Средняя цена нового авто в регионе составила 2,65 млн Фото:

В Челябинске за июнь 2025 года сильнее всего подешевели китайские иномарки JAC JS6, Knewstar 001 и Chery Tiggo 8 Pro Max. А в целом новые автомобили в регионе за полгода снизились в цене на 14%. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авто.ру».

«Самой подешевевшей моделью за месяц стал китайский JAC JS6. В июне он стоил в среднем 2,64 миллиона рублей, что на  4,1% ниже, чем в мае. На втором месте — Knewstar 001: за месяц его средняя цена уменьшилась почти на 2% и достигла 4,3 миллиона рублей. Третьим стал Chery Tiggo 8 Pro Max, который подешевел на 1,7% и в июне начал продаваться по цене около 3,5 миллиона рублей», — отметили в пресс-службе сервиса. 

В сообщении также говорится, что Челябинская область стала одним из лидеров среди российских регионов по снижению средней цены нового автомобиля за последние шесть месяцев. С января по июнь стоимость новых машин в регионе уменьшилась на 14%. Наиболее заметное удешевление показали Livan X3 Pro (минус 15,7%, до 1,43 млн рублей), Exeed VX (минус 6,8%, до 6,2 млн рублей) и Haval H3 (минус 5,8%, до 2,9 млн рублей).

Как сообщало URA.RU ранее, в мае 2025 года эксперты также фиксировали снижение цен на новые китайские автомобили в Челябинской области. Тогда сильнее всего подешевели кроссоверы OMODA C5 и Chery Tiggo 7 Pro Max. Средняя стоимость новых машин тогда упала на 4,4%. Одной из причин стала высокая конкуренция среди дилеров.

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В Челябинске за июнь 2025 года сильнее всего подешевели китайские иномарки JAC JS6, Knewstar 001 и Chery Tiggo 8 Pro Max. А в целом новые автомобили в регионе за полгода снизились в цене на 14%. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авто.ру». «Самой  подешевевшей моделью за месяц стал китайский JAC JS6. В июне он стоил в среднем 2,64 миллиона рублей, что на  4,1% ниже, чем в мае. На втором месте — Knewstar 001: за месяц его средняя цена уменьшилась почти на 2% и достигла 4,3 миллиона рублей. Третьим стал Chery Tiggo 8 Pro Max, который подешевел на 1,7% и в июне начал продаваться по цене около 3,5 миллиона рублей», — отметили в пресс-службе сервиса.  В сообщении также говорится, что Челябинская область стала одним из лидеров среди российских регионов по снижению средней цены нового автомобиля за последние шесть месяцев. С января по июнь стоимость новых машин в регионе уменьшилась на 14%. Наиболее заметное удешевление показали Livan X3 Pro (минус 15,7%, до 1,43 млн рублей), Exeed VX (минус 6,8%, до 6,2 млн рублей) и Haval H3 (минус 5,8%, до 2,9 млн рублей). Как сообщало URA.RU ранее, в мае 2025 года эксперты также фиксировали снижение цен на новые китайские автомобили в Челябинской области. Тогда сильнее всего подешевели кроссоверы OMODA C5 и Chery Tiggo 7 Pro Max. Средняя стоимость новых машин тогда упала на 4,4%. Одной из причин стала высокая конкуренция среди дилеров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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