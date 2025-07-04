04 июля 2025

Архиепископы в Армении объявили голодовку

© Служба новостей «URA.RU»
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Арихиепископы заявили о голодовке на День конституции
Арихиепископы заявили о голодовке на День конституции Фото:

Арестованные в Армении архиепископы Баграт Галстанян и Микаел Аджапахян объявили о проведении однодневной голодовки 5 июля — в День Конституции республики. Об этом сообщается в заявлении, распространенном адвокатами Аджапахяна.

«Мы объявляем 5 июля однодневную голодовку в связи с Днем Конституции, осуждая антиконституционный процесс в отношении нас», — говорится в заявлении, опубликованном защитниками арестованных, которое цитирует Sputnik Армения. Архиепископ напомнил, что прошла неделя с момента его задержания и ареста, которые он считает необоснованными и незаконными. Он подчеркнул, что находится в хорошем физическом и моральном состоянии, и выразил благодарность всем, кто поддерживает духовенство.

Архиепископ Микаэл Аджапахян был задержан в Армении по подозрению в призывах к насильственному свержению конституционного строя. Сотрудники Службы национальной безопасности пришли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II с намерением задержать архиепископа. Эти действия привели к столкновению между правоохранителями и представителями духовенства. Союз армян России осудил произошедшее, назвав позорными действия армянских властей.

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Арестованные в Армении архиепископы Баграт Галстанян и Микаел Аджапахян объявили о проведении однодневной голодовки 5 июля — в День Конституции республики. Об этом сообщается в заявлении, распространенном адвокатами Аджапахяна. «Мы объявляем 5 июля однодневную голодовку в связи с Днем Конституции, осуждая антиконституционный процесс в отношении нас», — говорится в заявлении, опубликованном защитниками арестованных, которое цитирует Sputnik Армения. Архиепископ напомнил, что прошла неделя с момента его задержания и ареста, которые он считает необоснованными и незаконными. Он подчеркнул, что находится в хорошем физическом и моральном состоянии, и выразил благодарность всем, кто поддерживает духовенство. Архиепископ Микаэл Аджапахян был задержан в Армении по подозрению в призывах к насильственному свержению конституционного строя. Сотрудники Службы национальной безопасности пришли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II с намерением задержать архиепископа. Эти действия привели к столкновению между правоохранителями и представителями духовенства. Союз армян России осудил произошедшее, назвав позорными действия армянских властей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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