Как выгоднее собрать ребенка в летний лагерь, рассказали челябинцам

Собрать ребенка в летний лагерь в Челябинске выгоднее благодаря приобретению товаров с рук. Таким образом базовый комплект вещей обойдется почти вдвое дешевле, чем при покупке новых. Об этом говорится в исследовании цен на одежду и инвентарь для школьников сервиса «Авито».
«Новый набор одежды, обуви и аксессуаров для отдыха в лагере стоит в среднем 12 400 рублей. Однако при выборе товаров в ресейле родители могут сократить расходы до 6 700 рублей. Можно найти некоторые товары с рук совсем новые и даже с бирками — дети быстро растут, и вещи часто остаются нетронутыми», — говорится в исследовании.
Также отмечается, что для поездки в лагерь родителям потребуется приобрести купальные принадлежности, такие как плавки, купальник, надувной круг и нарукавники. Новый набор купальных принадлежностей обойдется в среднем в четыре тысячи рублей, аналогичные товары с рук будут стоить 2 400 рублей. Кроме того, в среднем новый рюкзак и головной убор обойдутся в 2 800 рублей, а бывшие в эксплуатации — в 900 рублей.
В исследовании уточняется, что спрос на детские вещи для летнего отдыха продолжает расти. В мае 2025 года продажи детских футболок увеличились на 6% по сравнению с прошлым годом, шорт — на 34%, джинсов — на 3%, кофт — на 10%. Также выросли продажи кроссовок и кед (на 10%), сандалий (на 43%) и тапочек.
Как сообщало URA.RU ранее, в отличие от остальных россиян челябинцы на День защиты детей скупили настольные игры вместо игрушечной бронетехники. В мае жители региона также приобретали для подрастающего поколения мягкие игрушки.
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