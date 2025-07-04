Цены на квартиры в пермских новостройках скакнули вверх

В Перми с начала текущего года стоимость жилья в новостройках выросла на 5,9%. Аналитики сервиса «Объектив.РФ» сообщили URA.RU, что к началу июля средняя цена квадратного метра в новых и строящихся домах составила 160 тысяч рублей.
«В 2025 году динамика средней стоимости одного квадратного метра первичной недвижимости в городах присутствия сервиса (Пермь в их числе — прим. URA.RU) в среднем оказалась положительной и составила 6%. Формирование цен все так же зависит от конкретных условий приобретения недвижимости, наличия акций от застройщиков и субсидий», — объяснили собеседники информационного агентства.
Для сравнения, в Екатеринбурге цена на первичное жилье выросла на 3,7% (до 165,2 тысячи рублей), в Кирове — на 9,6% (до 136,1 тысячи), в Ижевске — на 6% (до 123,4 тысячи рублей). За первые полгода объем предложений новостроек в прикамской столице увеличился на 20,2%, достигнув 486,2 тысячи квадратных метров.
URA.RU ранее писало, что Пермь попала в топ городов РФ с самым низким объемом ввода новостроек за шесть месяцев 2025 года. Заметнее всего подорожали двухкомнатные квартиры.
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